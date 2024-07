Wielbicielki Anny Lewandowskiej martwią się o swoją idolkę. Twierdzą, że wygląda na zmęczoną. Pod najnowszym selfie gwiazdy pojawiły się komentarze, w których zaniepokojone fanki napisały Annie Lewandowskiej, że wygląda, jakby potrzebowała odpoczynku.

Anna Lewandowska jest obecnie w 6. miesiącu ciąży, jednak nadal nie przestaje pracować. Niedawno nagrała DVD z ćwiczeniami dla ciężarnych. Pracuje również nad książką dla przyszłym mam. Czy jej intensywna praca przełożyła się na samopoczucie? Wielbicielki żony Roberta Lewandowskiego nie mają wątpliwości. Na jej profilu zamieściły komentarze pełne niepokoju.

Wygląda Pani na zmęczoną. Trzeba odpocząć. To też jest ważna umiejętność.

Jak patrzę na zamieszczone zdjęcie to widzę zmęczenie. Czas ciąży to magiczny czas. Trzeba go celebrować. Zwłaszcza za pierwszym razem. Forma to nie wszystko. Przy drugiej i trzeciej ciąży tylko mogłam pomarzyć o takiej ilości wolnego czasu dla siebie. Pozdrawiam - czytamy na profilu trenerki.