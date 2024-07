1 z 5

Małgosia Rozenek nie zwalnia tempa! Gwiazda TVN w aktywny sposób spędzała wolne majowe dni. Na swoim instagramie pochwaliła się ona swoją sportową stylizacją.

Żona Radka Majdana wyglądała rewelacyjnie z burzą blond włosów i w superobcisłych leginsach z asymetrycznym, kolorowym wzorem. Wiemy jaki to model – i chociaż uwielbiają go znane instagramerki - jego cena was pozytywnie zaskoczy! ;)

