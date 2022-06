Dorota Szelągowska w szczerym wyznaniu. Gwiazda TVN bierze leki antydepresyjne. Dlaczego?

Dorota Szelągowska w programie Magdy Mołek zdradziła tajemnicę z przeszłości jej rodziny. Kilka lat temu jej mama Katarzyna Grochola była związana z mężczyzną, który po pewnym czasie okazał się alkoholikiem i pedofilem. Zwierzenia Szelągowskiej o ojczymie poruszyły ludzi. Wywołały też falę komentarzy w internecie . Magazyn "Flesz" zapytał Dorotę Szelągowską o to, czy nie żałuje, że zdobyła się na taką szczerość? I czy mama nie ma do niej teraz o to pretensji? Nie żałuję. Każdy, kto obejrzał wywiad, a nie tylko tytuły w brukowcach wie, jaki był jego sens. Z domu wyniosłam to, że o rzeczach trudnych można mówić głośno. Bardzo kocham moją mamę, byłyśmy i jesteśmy ze sobą blisko – mówi „Fleszowi” Szelągowska. Katarzyna Grochola stanęła w obronie córki. Wytłumaczyła, że rozstała się z partnerem, gdy zaniepokoiły ją pierwsze sygnały. Podkreśliła, że jej córka nie była molestowana przez ojczyma. Podziwia Dorotę Szelągowską za to, że odważyła się głośno mówić o "niewygodnych tematach". Między mamą, a córką nie ma konfliktu, co niektórzy podejrzewali. Dorota Szelągowska pojawiła się niedawno na promocji najnowszej książki Katarzyny Grocholi "Przeznaczeni". Jedyne, czego obie - ona i mama mogą dziś żałować to tego, że wyznanie Doroty zostało potraktowanie zbyt powierzchownie. W telewizji wszyscy są idealni. Ja jestem uśmiechniętą Dorotą, pełną energii, spełniającą marzenia bohaterów mojego programu. Chciałam pokazać, że za tym stoi prawdziwy człowiek, a nie plastikowa postać. Jeśli za sprawą moich słów ktokolwiek poczuł nadzieję, że z takimi problemami można sobie poradzić, to było warto. Dostałam mnóstwo e-maili z podziękowaniami, a to znaczy dla mnie więcej niż fala hejtu - mówi w rozmowie z "Fleszem" Dorota Szelągowska. Dorocie przybywa ostatnio fanów. Również jej kariera w TVN rozwija...