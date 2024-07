Dwa dni, dwie stylizacje! Gwiazda „Zmierzchu’’, Kristen Stewart, od lat stara się odciąć od wizerunku filmowej Belli Swan, dlatego coraz częściej próbuje odejść od swojego ulubionego, nonszalanckiego stylu. W niedzielę i poniedziałek aktorka wzięła udział w dwóch dużych imprezach, na których zaprezentowała się w dwóch eleganckich, choć skrajnie różnych stylizacjach. Niewinna biel czy seksowna czerń - która lepiej pasuje do Kristen?

Kristen Stewart na gali New York Film Critics Circle Awards



Niedzielny wieczór to specjalny pokaz najnowszego filmu, w którym zagrała Stewart: „Cloud of Sils Maria’’. Na konferencję gwiazda założyła elegancki, biały zestaw Atea Oceanie: marynarkę oversize oraz luźne spodnie. Do tego beżowy t-shirt, naszyjniki-łańcuchy i srebrne szpilki Christian Loubutin.

W poniedziałek Kristen wzięła udział w gali New York Film Critics Circle Awards. Jako twarz Chanel i ulubienica Karla Lagerfelda miała na sobie seksowny, czarny komplet z najnowszej kolekcji Chanel: ołówkową spódnicę oraz crop-top z pikowanej skóry i koronki. Aktorka dobrała do niego oryginalne buty: klapki z czubem (i perłą na obcasie!) - również od Chanel; postawiła również na swoją ulubioną fryzurę: odgarnięte do tyłu włosy „wet look’’.

EastNews

Gwiazda postawiła na elegancki - i drapieżny! - komplet od Chanel: ołówkową spódnicę i krótki top

EastNews

Do tego ulubiona fryzura Kristen: „wet look’’...

EastNews

...oraz oryginalne klapki z perłą:

EastNews

Kristen Stewart na konferencji filmu: „Cloud of Sils Maria’’

EastNews

Tym razem aktorka wybrała biały garnitur od Atea Oceanie

EastNews

Elegancki dodatek: srebrne szpilki Christian Louboutin