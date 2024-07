Koronkowe buty z jednej strony są modne, z drugiej budzą kontrowersje. Jedno jest pewne – koronkowe obuwie sprawi, że strój będzie wyglądał niebanalnie. Ważne jest, żeby dopasować buty do pozostałej części stroju (lub strój do butów). Jeżeli wybór pada na koronkowe obuwie, należy zwrócić uwagę, by inne elementy, takie jak: bluzka, spódnica czy sukienka, były pozbawione koronki lub nie miały jej za dużo. W innym wypadku strój będzie wyglądał kiczowato.

Koronkowe kozaki na lato

Wzór koronkowy w kozakach wykonuje się zazwyczaj z bawełny, miękkiej skóry lub zamszu. Buty mogą mieć obcas lub płaską podeszwę. Najczęściej kozaki koronkowe nie mają zamka, więc po prostu wsuwa się je na nogę. Część osób uznaje pomysł noszenia kozaków latem za bezpodstawny, bo noga nie potrzebuje ciepła, inni uważają, że to doskonałe obuwie na chłodniejsze dni, a koronkowe buty zastąpią skarpety czy rajstopy. Jeżeli ktoś decyduje się na chodzenie w koronkowych kozakach w gorące dni, powinien liczyć się z tym, że stopa szybciej będzie się pocić, a pot wniknie w materiał, z którego zrobione są buty, co negatywnie wpłynie na ich trwałość. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie talku oraz dezodorantu do stóp.

Koronkowe tenisówki

Koronkowe tenisówki to obuwie bardzo uniwersalne – pasuje zarówno do spodni, legginsów, jak i spódnicy czy sukienki. Jeżeli wybierzesz buty w kolorze czarnym czy białym, zyskasz obuwie pasujące do wielu strojów. Koronkowe tenisówki ładnie eksponują pomalowane paznokcie – warto wybrać taki sam kolor lakieru i butów, lub zastosować barwy kontrastowe. Oprócz tego, że dobrze się prezentują i wyglądają zgrabnie na nodze, są bardzo wygodne. Koronkowe obuwie dostaniesz w wersji wsuwanej lub sznurowanej.