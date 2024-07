27 lipca odbyła się premiera ukraińskiej animacji "Mavka i strażnicy lasu", na której pojawili się m.in. Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Od samego początku relacja gwiazdy ze starszym o osiem lat chłopakiem budzi wielkie emocje wśród jej fanów. Atmosferę jeszcze bardziej podgrzała informacja o tym, że para zdążyła się już zaręczyć. Nie wszyscy wierzą w związek piosenkarki. Wątpliwości mają nie tylko fani, ale także pewna tarocistka, która wywróżyła wokalistce rozstanie. Jak Roxie i jej ukochany zaprezentowali się na imprezie?

Reklama

Roksana Węgiel w koronkowej sukni z Kevinem Mglejem

Na czwartkowej premierze ukraińskiej animacji "Mavka i strażnicy lasu" Roksana Węgiel pojawiła się w olśniewającej kreacji. Piosenkarka wybrała długą, białą suknię z odkrytymi ramionami i głębokim dekoltem. Do sukni z koronkowymi zdobieniami i gorsetową górą wokalistka dobrała klasyczne sandałki na obcasie. Gwiazda niemal całkowicie zrezygnowała z dodatków. Postawiła jedynie na minimalistyczne kolczyki.

Zobacz także: Tak Kevin Mglej rozpieszcza Roksanę Węgiel. Wokalistka pochwaliła się podarunkiem od ukochanego

Pawel Wodzynski/East News

Choć zazwyczaj Roksana Węgiel pojawia się na imprezach branżowych sama, tym razem towarzyszył jej narzeczony. Kevin Mglej przyszedł na premierę filmu w dżinsach, błękitnej marynarce, pod którą miał białą koszulę oraz sportowych butach. Partner wokalistki zajął miejsce obok niej na sali kinowej, ale zrezygnował z pozowania na ściance.

VIPHOTO/East News

To szczególna premiera dla Roxie, która nagrała piosenkę do ukraińskiej produkcji. Wokalistka zaprezentowała się fantastycznie. Wygląda na to, że 18-latka staje się nową ikoną stylu w polskim show-biznesie.

Zobacz także

Zobacz także: Roksana Węgiel wściekła na wróżkę. Wywróżyła jej rozstanie z Kevinem Mglejem

Reklama

Widać, że miłość zwyciężczyni Eurowizji Junior kwitnie. Niedawno Roksana Węgiel zaskoczyła zdjęciami z Kevinem znad basenu. Śledzicie doniesienia o związku artystki?

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News