Roksana Węgiel niemalże od początku swojej kariery musi mierzyć się z hejtem i ciągłą oceną. Aktualnie na świeczniku jest jej związek z Kevinem, który nie wszystkim się podoba, kontrowersje wokół rozstania z zespołem muzycznym a także... jej wyglądu. 19-latka właśnie opublikowała zmysłowe zdjęcie w koronkowej bieliźnie, a w komentarzach ponownie zawrzało.

Roksana Węgiel nie ukrywa, że jest już zmęczona ciągłym porównywaniem jej z 12-letnią dziewczynką, którą była, gdy wygrywała "The Voice Kids". Jej odważny styl dziś kłuje w oczy internautów, którzy nie szczędzą jej często okrutnych słów. Właśnie na Instagrama młodej gwiazdy trafiły zmysłowe zdjęcia w bieliźnie, które są efektem jednej z jej współprac. Nie wszystkim podoba się fakt, że w sieci epatuje aż tak roznegliżowanymi fotkami.

Złośliwi nie zapomnieli nawet w tę kwestię wmieszać narzeczonego Roksany Węgiel.

Wokalistka nie ukrywa, że niemalże od samego początku swojego związku musi mierzyć się z przykrymi komentarzami na temat swojej relacji.

Fani Roksany Węgiel postanowili jednak stanąć w obronie swojej idolki. W kwestii roznegliżowanych zdjęć w bieliźnie przypomnieli oburzonym jeden szczegół: