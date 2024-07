Polskie gwiazdy uwielbiają kreacje Mariusza Przybylskiego (zobacz: Agnieszka Szulim i Sylwia Gliwa pokochały spódnicę Mariusza Przybylskiego! Którą stylizację wolicie?). W niedzielny wieczór dwie wokalistki - Natalia Kukulska oraz Kora - założyły charakterystyczne projekty z jesienno-zimowej kolekcji Przybylskiego: „White Wolf’’. Czarne, stylizowane na lata 80. marynarka i bluza pokryte są cekinami, sztucznymi kryształkami oraz troczkami w kształcie pomponów. Która gwiazda wygląda lepiej?

Reklama

Kora pojawiła się w projekcie Przybylskiego na finale Must Be The Music. Jurorka wybrała formę żakietu, który połączyła z cienkim, czarnym golfem oraz oryginalnymi spódnico-spodniami. Charakter stylizacji „podbiły’’ ciężkie, granatowe buty na dużej platformie.

Natalia założyła bluzę Przybylskiego na koncert „Tribute to Michael Jackson’’. Zapinaną z przodu bluzę o fasonie oversize, z naszytymi czerwonymi troczkami zestawiła z czarnymi spodniami oraz „ostrymi’’ botkami typu stiletto na wysokich, cieniutkich szpilkach.

Która stylizacja podoba wam się bardziej? Oceńcie!

Zobacz także

Zobacz: Agnieszka Więdłocha i Paulina Sykut w biało-czarnych sukienkach tej samej (drogiej) marki! Która lepiej?

Kora na finale programu „Must Be The Music’’

ons.pl

W oryginalnej marynarce od Mariusza Przybylskiego Kora wygląda bezbłędnie!

ons.pl

Look z pokazu Mariusz Przybylski - „White Wolf’’, jesień/zima 2015

Facebook

Natalia Kukulska w bluzie Mariusza Przybylskiego na koncercie „Tribute to Michael Jackson’’

ons.pl

Kukulska na koncercie wystąpiła w duecie z Piotrem Cugowskim

ons.pl

Look z pokazu Mariusz Przybylski - „White Wolf’’, jesień/zima 2015

Facebook

Kora na finale programu „Must Be The Music’’

ons.pl

W oryginalnej marynarce od Mariusza Przybylskiego Kora wygląda bezbłędnie!

ons.pl

Look z pokazu Mariusz Przybylski - „White Wolf’’, jesień/zima 2015

Facebook

Natalia Kukulska na koncercie „Tribute to Michael Jackson’’

ons.pl

Kukulska na koncercie wystąpiła w duecie z Piotrem Cugowskim

ons.pl

Reklama

Look z pokazu Mariusz Przybylski - „White Wolf’’, jesień/zima 2015