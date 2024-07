Polskie gwiazdy uwielbiają kreacje Bizuu - marki stworzonej przez siostry Blankę Jordan i Zuzannę Wachowiak (zobacz: Kilkadziesiąt gwiazd na pokazie Bizuu! Agnieszka Szulim, Kasia Zielińska, Paulina Krupińska i inni). W ostatnich dniach dwie gwiazdy, Paulina Sykut i Agnieszka Więdłocha pojawiły się w podobnych sukienkach marki z tym samym, oryginalnym printem. Która z nich wyglądała lepiej?

Paulina w ostatnim odcinku Must Be The Music wystąpiła w krótkiej, rozkloszowanej sukience Bizuu (1490 zł) o dziewczęcym, podkreślającym jej urodę fasonie. Dobrała do niej modne, czarne kozaki za kolano, a także oryginalną biżuterię: kolczyki i zestaw pierścionków.

Agnieszka wybrała długą, koszulową sukienkę z kołnierzykiem, o fasonie stylizowanym na lata 70. (Bizuu, 1490 zł). Zestawiła ją z oryginalną torebką MILATE (zobacz: Torebka z nadrukiem... biustów?! Zgadniecie, która polska gwiazda wybrała coś takiego?) i czarnymi szpilkami. Która gwiazda wygląda lepiej? Oceńcie!

Paulina Sykut w „Must Be The Music’’

Sukienka Bizuu, 1490 zł

Agnieszka Więdłocha na gali Doskonałość Roku 2015 „Twój Styl’’

Sukienka Bizuu, 1490 zł