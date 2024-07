Kasia Zielińska na premierze kolekcji Badura Icons aktorka pojawiła się w długiej, intensywnie żółtej sukni z rozszerzanymi rękawami i spódnicą. Kreację z dwiema wyhaftowanymi z przodu wielkimi różami zaprojektował duet projektantek z Bizuu. Zielińska dobrała do niej beżowe szpilki z zamszu oraz dużą torebkę w kolorze jasnego brązu od Chanel. Aktorka postawiła na fryzurę, którą tego lata nosiły największe zagraniczne gwiazdy, m.in. Sienna Miller, Rita Ora czy Jennifer Lawrence: warkocz zapleciony nad czołem. (zobacz: Warkocz dookoła głowy: jak dopasować do stroju i kształtu twarzy?)

W tej stylizacji z pewnością dużo się dzieje, czy jednak... nie zbyt dużo? Mocny kolor, ciężki fason, duże hafty, różne odcienie brązu - naszym zdaniem nie wszystko tutaj do siebie pasuje. Na miejscu Kasi Zielińskiej do takiej kreacji założylibyśmy inne buty i znacznie mniejszą torebkę - lub zupełnie z niej zrezygnowali. A czy wam podoba się look aktorki?

