Katarzyna Zielińska odnowiła przysięgę małżeńską. "Tyle emocji i najukochańsi ludzie wokół" 

Katarzyna Zielińska przekazała swoim fanom bardzo smutną wiadomość. Aktorka za pośrednictwem Instagrama poinformowała o śmierci ukochanej mamy, Anny Zielińskiej. Katarzyna Zielińska opublikowała wspólne zdjęcie z mamą i zwróciła się do niej w osobistym wpisie. Słowa aktorki wzruszają do łez. Zobaczcie sami, co napisała pogrążona w żałobie gwiazda. Nie żyje mama Katarzyny Zielińskiej Katarzyna Zielińska przeżywa ogromny dramat. Jak informują media, 5 lipca zmarła ukochana mama aktorki. Według doniesień portalu starosadeckie.info pogrzeb Anny Zielińskiej odbył się 12 lipca w kościele parafialnym w Starym Sączu. Dziś Katarzyna Zielińska we wpisie na Instagramie zwróciła się do ukochanej mamy pięknymi i wzruszającymi słowami. Mamusiu Mamusiu Mamuś Od ponad tygodnia Niebo ma kolor Twoich oczu 🦋💙 Jest jeszcze bardziej niebieskie. Jest piękne. Szukamy Cię z Heniem i Alesiem na każdej chmurce. To takie trudne Mama. Ciężko ogarnąć głowę. Te łzy to bardzo egoistyczna sprawa, bo jest Ci tam dobrze. Na pewno tak jest. Spacerujesz i oddychasz pełną piersią. Tylko zaskoczyłaś nas tym nagłym spacerem. Miałyśmy iść na kawę do kawiarni Kalusi i na placki z wątróbką. Twoje ulubione. Ale jakoś to ogarnę. Muszę. Tylko powiedz mi, dlaczego w Niebie nie działają telefony??? Byłoby łatwiej, bo zawsze odbierałaś od nas Mamuś. Zawsze 💙- napisała Katarzyna Zielińska. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Zielińska (@katarzynazielinska) Pod wzruszającym wpisem internauci przekazują kondolencje i wspierają...