Tragiczne wiadomości napłynęły dziś do mediów. Była gwiazda "Barw szczęścia", Katarzyna Zielińska, pogrążyła się w głębokiej rozpaczy i w bolesnym wpisie pożegnała 4-latka. "Zostawiłeś nam tyle miłości, każdemu z nas pokazałeś, co to znaczy TAK NAPRAWDĘ cieszyć się każdym dniem" - czytamy.

Katarzyna Zielińska w żałobie

Katarzyna Zielińska to znana aktorka serialowa, filmowa i teatralna, której swego czasu największą popularność przynosiła rola w "Barwach szczęścia". Chociaż ta wciąż jest aktywna zawodowa i skrupulatnie prowadzi swoje media społecznościowe, stara się raczej nie poruszać w nich osobistych spraw. Wyjątkiem była druzgocząca historia małego Wiktora, chorego na nowotwór.

Aktorka nie ograniczała się tylko do wspierania zbiórek na jego leczenie oraz przekazywania ich dalej. Kasia Zielińska zaprzyjaźniła się z chłopcem, a także jego rodzicami i była z nimi w stałym kontakcie. Co więcej, niejednokrotnie odwiedzała Wiktora w szpitalu, również, gdy było to w Stanach Zjednoczonych. Mimo jednak usilnej walki samego 4-latka oraz jego najbliższych, lekarze nie mogli już nic więcej zrobić. Gwiazda TVP poinformowała z trudem o odejściu malca!

Zostawiłeś nam tyle miłości, każdemu z nas pokazałeś, co to znaczy TAK NAPRAWDĘ cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą i odleciałeś motylku piękny. Wiesz co? Ja musiałam Cię spotkać na swojej drodze. To nie przypadek. Tyle fajnego daliśmy sobie wzajemnie

Jak podkreśliła, mimo choroby i bólu, jaki towarzyszył Wiktorowi, ten nigdy nie narzekał i swoją dobrą energią dodawał otuchy najbliższym.

Nigdy nie narzekałeś. Nigdy. Dawałeś, a nie brałeś. Rozdawałeś miłość. Wiesz, jestem pewna, że życie to tylko przystanek kolorowy motylu. Dziękuję Ci, że dane nam było się poznać. Plasterki z psim patrolem obiecuję przyklejać. Kolorowa bransoletka od Ciebie będzie mi przypominać, co jest tak naprawdę w życiu ważne. (...) Do zobaczenia! Dziękuję Ci za każdą sekundę, każdy uśmiech, każdy sms od Twojej Mamci. Twoja Ciocia Kasia. Żeby było jasne. Na zawsze.

Rodzinie Wiktora oraz Kasi Zielińskiej przesyłamy wyrazy współczucia.

