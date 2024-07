Katarzyna Zielińska pochwaliła się gorącą fotką w bikini. Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" już od kilku dni pokazuje swoim fanom na Instagramie, jak bawi się i wypoczywa w Wietnamie. Aktorka jest zachwycona nie tylko pięknymi widokami, ale również pysznym jedzeniem. Wygląda jednak na to, że nawet na wakacjach Katarzyna Zielińska wciąż się pilnuje, żeby nie przytyć. Po tym, jak kilka tygodni temu w prasie pojawiły się jej zdjęcia z delikatnie zaokrąglonym brzuszkiem, Kasia dba, żeby w mediach znów nie pojawiły się plotki o jej problemach z wagą.



Dobrzy uśmiechnięci ludzie, wspaniałe jedzenie i pogoda. To jest moje miejsce na ziemii. Uśmiecham się do Was. Dzień dobry #mojemiejscenaziemi- napisała pod jednym ze zdjęć aktorka.