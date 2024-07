W czwartek w Warszawie miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce butiku słynnej marki Louis Vuitton. Na imprezie nie zabrakło oczywiście plejady polskich celebrytek. Przypomnijmy: Gwiazdy na otwarciu pierwszego w Polsce butiku Louis Vuitton

Wśród nich była Kasia Tusk, która niezwykle rzadko pojawia się na salonach. Córka premiera umieściła na swoim blogu notkę, w której tłumaczy, dlaczego przyszła akurat na tę imprezę - skusiła ją oczywiście legenda francuskiego domu mody, bo jak sama przyznała, do tej pory miała okazję być w butiku Louis Vuitton zaledwie 2 razy w życiu.Tusk przyznała, że jeszcze nie kupiła słynnej torebki, ale od przedstawicieli LV w Polsce otrzymała prezent - oryginalny portfel o wartości 685 zł.



Nigdy nie ukrywałam, że uczęszczanie na eventy nie jest tym, co lubię najbardziej. Zdarzają się jednak wydarzenia, których nie sposób ominąć, zwłaszcza jeśli można dzięki nim stworzyć relację dla Was :)! Otwarcie pierwszego w Polsce butiku Louis Vuittona z pewnością zostanie przeze mnie na długo zapamiętane. W sklepie z najsłynniejszymi torebkami świata miałam przyjemność być wcześniej tylko dwa razy (...) Nie będę Was oszukiwać – zarówno torebki jak i buty wykonane są z najlepszych materiałów i z najwyższą precyzją. Ich jakości i wyglądu nie da się porównać z niczym innym. Ceny torebek, dostępnych w butiku, wahają się od 2100 zł do 85 000 zł (!!!) - relacjonuje na blogu makelifeeasier.