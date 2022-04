Kasia Tusk pokazała romantyczne zdjęcie z mężem! "Piękna relacja" komentują fani

Kasia Tusk pozuje w seksownej mini na pięknym zdjęciu z wakacji! To polska marka i wiemy, gdzie taką kupicie

Kasia Tusk opublikowała w sieci zdjęcie z wakacji. Blogerka pozuje na nim w obłędnej jasnej mini od polskiej projektantki. W lnianej sukience z odkrytymi plecami wygląda po prosu obłędnie! Kasia Tusk zdradziła, kto zaprojektował jej letnią kreację, a my sprawdziliśmy dla Was jej cenę. Zobaczcie, gdzie i za ile możecie kupić sukienkę córki Donalda Tuska! Kasia Tusk wypoczywa na wakacjach Kasia Tusk już od wielu lat należy do grona najpopularniejszych blogerek w Polsce. Córka Donalda Tuska na swojej stronie Make Life Easier oraz na Instagramie często pokazuje zdjęcia, na których możemy podziwiać jej stylowy dom czy kolejne modowe stylizacje. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak razem z córką i mężem wybrała się na wybory prezydenckie, a teraz w sieci pojawiła się fotka i krótka relacja z wakacyjnego spaceru po Kaszubach. Na zdjęciu Kasia Tusk pozuje w seksownej mini od polskiej projektantki! Internautki są zachwycone stylziacją blogerki! - Piękna jest ta sukienka!!! 💙 - 😍😍😍 Cudna sukienka. - Idealna sukienka na letnie, ciepłe dni 💙 - Sukienka jest genialna, ale baaaardzo odważna 😉- komentują fanki. Blogerka wybrała krótką lnianą sukienkę model Minimal Dress z odkrytymi plecami, którą zaprojektowała Kornalia Rataj. Na internetowej stronie projektantki możecie kupić taką samą za 255 złotych. Zobaczcie sami, jak prezentuje się w niej Kasia Tusk! Zobacz także: Kasia Tusk pokazała najintymniejszy pokój w swoim mieszkaniu. Fanka: "Też bym stąd nie wychodziła!" Kasia Tusk pokazała się w seksownej mini z odkrytymi plecami. Wyświetl ten post na Instagramie. ...