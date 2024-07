Kasia Sowińska zaliczyła modową wpadkę? Trzeba przyznać, że do tej pory modelka raczej słynęła ze świetnych stylizacji. Ale tym razem przed wyjściem do "Pytania na Śniadanie" chyba nie... spojrzała w lustro. Dlaczego? Ta brzoskwiniowa bluzka Jen’s Pirate to co prawda rzeczywiście najnowszy trend boho, ale na Kasię Sowińską jest o wiele za duża (przez chwilę nawet baliśmy się w redakcji, że cała jej się zsunie...). Poza tym tak odsłonięte plecy z rana to nie najlepszy pomysł i jeszcze ten kolor... W dodatku do całości nie bardzo pasują legginsy marki Rag & Bone, a już na pewno nie takie sandałki na obcasie Ralph Lauren.

A wy co myślicie?

Kasia Sowińska wychodzi z "Pytania na Śniadanie".

Kasia dobrała do zestawu torebkę Marc by Marc Jacobs.

Modelka włożyła buty Ralph Lauren.