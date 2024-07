1 z 17

Ze stylizacjami Kasi Skrzyneckiej bywa różnie. Raz gwiazda wygląda poprawnie, po to aby za chwilę zaliczyć kolejną wpadkę. Do kolekcji nieudanych stylizacji aktorka może dodać nową.

Na wczorajszym pokazie marki Kossmann, Kasia ubrała się cała na czarno. Sweter, spódnica, rajstopy, a nawet dodatki stworzyły komplet, który chociaż miał wyglądać skromnie, nie wyglądał. Aktorka nie trafiła z makijażem, a jakby tego było mało, zdecydowała się na nową fryzurę, która optycznie zmniejszyła jej głowę. Dodatkowo Skrzynecka przedłużyła włosy, co skróciło sylwetkę. Największym hitem były jednak buty, czyli czarne szpilki z kwiatową podeszwą.

Grunt to mieć do siebie dystans, a Kasia Skrzynecka niewątpliwie go ma.