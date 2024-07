1 z 7

Karolina Szostak na wernisażu promującym nową kolekcję Łukasza Jemioła. Prezenterka Polsatu wraz z innymi gwiazdami m.in. Anną Wendzikowską czy Moniką Olejnik pojawiła się na wernisażu zdjęć znanego fotografa Mateusza Stankiewicza, która promuje najnowszą, walentynkową kolekcję Łukasza Jemioła. Karolina podczas imprezy pozował do zdjęć w bluzie z napisem "FIRST LOVE SECOND SEX", do której dobrała lateksowe spodnie i botki marki Steve Madden. To kolejna stylizacja, która podkreśliła długie i szczupłe nogi prezenterki Polsatu. Przypominamy, że gwiazda od kilku miesięcy jest na specjalnej diecie, która przynosi duże efekty - Karolina Szostak schudła już ponad 20 kilogramów. Zobaczcie zdjęcia Karoliny Szostak z Łukaszem Jemiołem i Anną Wendzikowską!

ZOBACZ: Szostak, Olejnik, Piróg na wernisażu promującym nową kolekcję Łukasza Jemioła. Zobacz zdjęcia!