Ostatni tydzień był dla Karoliny Korwin Piotrowskiej niezwykle emocjonujący, a to z powodu premiery jej długo oczekiwanej książki zatytułowanej "Bomba", w której w sobie tylko znanym stylu oceniła gwiazdy polskiego show-biznesu. Prezentowaliśmy wam już mocniejsze fragmenty tej publikacji. Przypomnijmy: To prawdziwa Bomba! Co Korwin napisała w swojej książce o gwiazdach?

Być może z okazji premiery swojego dzieła, Karolina postanowiła też nieco odświeżyć wizerunek. W zeszłym roku przefarbowała swoje włosy na jasny blond i od tamtej pory nie eksperymentowała z fryzurą. Aż do teraz. W ostatnim odcinku "Na Językach" Korwin Piotrowska zadebiutowała z ciemniejszym kolorem włosów i musimy przyznać, że w takim wydaniu dziennikarka wygląda bardzo dobrze. Ciemne włosy zdecydowanie lepiej korespondują też z ostrymi wypowiedziami Karoliny, którymi raczy nas ona zarówno we wspomnianym programie, jak i swojej książce!

A wam jak się podoba w nowej fryzurze? Wygląda lepiej niż w blondzie?

