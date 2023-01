Aneta Zając to królowa metamorfoz. Ostatnio pochwaliła się doskonałą sylwetką, a dziś zaskoczyła fanów zupełnie nowym wizerunkiem. Aktorka zaprezentowała się w nowej fryzurze, a internauci porównali ją do Adele! Rzeczywiście aż tak ją przypomina? Zobacz także: Aneta Zając schudła już ponad 10 kilogramów! Wiemy, jaką dietę stosuje Nowa fryzura Anety Zając Aneta Zając zmaga się z problemami z tarczycą. Efektem ubocznym w jej przypadku okazały się być dodatkowe kilogramy. Aktorka postanowiła zawalczyć z chorobą, wskutek czego przeszła na dietę błonnikową. Silna wola i chęć walki o zdrowie zaowocowały, Aneta od jakiegoś czasu dumnie chwali się nową, idealną sylwetką. Gwiazda schudła aż 10 kg, ale to nie koniec metamorfoz! Na Instagramie serialowej Marysi z "Pierwszej Miłości" pojawiło się zdjęcie z planu serialu, na którym aktorka prezentuje się w peruce: Jako Dominika założyłam dziś po kryjomu perukę dublerki/kaskaderki Marysi 🙃 Aneta aktualnie wciela się w dwie role - Marysi i Dominiki, identycznych bliźniaczek. Pod zdjęciem aktorki w nowej odsłonie pojawiło się setki komentarzy pełnych zachwytu. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że taka fryzura by jej pasowała. Niektórzy zauważyli nawet podobieństwo do charakterystycznej fryzury Adele: - pięknie pasuje taka fryzura!!❤️😊 - Łał,że tak powiem bomba 👍👍😄😄 - Normalnie jak Adele 😍😍😍 - Ładnemu we wszystkim ładnie 😁 A wy jak oceniacie ten nowy, chwilowy look Anety Zając? Zobacz także: "Kobiety potrafią być szczęśliwe w pojedynkę" Aneta Zając szczerze o życiu singielki Aneta Zając pokazała zdjęcie z planu "Pierwszej Miłości", gdzie wciela się w postacie Marysi oraz jej siostry...