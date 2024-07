O Dodzie:

To kolejna gwiazda, która najlepsze lata ma za sobą, i niestety stało się tak na jej własne życzenie. Niewiele robi, by to zmienić (...) Doda nie ma już czym zaskoczyć. Otoczona przez żyjących z niej klakierów jest głucha na to, co się wokół niej dzieje. Nie wzbudza dawnych emocji. Sprzedała już wszystko, co miała, i to wiele razy.