Kalosze to buty na deszcz, które przy doborze odpowiednich dodatków mogą wyglądać bardzo stylowo i modnie. Tradycyjne czarne modele obuwia ładnie wyglądają do obcisłych spodni, prostego t-shirtu oraz długiej narzutki lub swetra. Męskie kalosze dostępne są w wersji za kostkę i do złudzenia przypominają zwykłe wiosenne botki.

Kalosze to obuwie, które zawsze się przyda, dlatego każda pora jest dobra, aby je kupić. Buty na deszcz przydają się najczęściej wiosną i jesienią, kiedy pogoda jest zmienna i często pada.

Buty na deszcz damskie – długie kalosze

Długie czarne kalosze to najbardziej uniwersalny model butów na deszcz. Pasują do każdej casualowej stylizacji, np. do pracy, na randkę, do kina. Kalosze idealnie sprawdzają się w zestawieniu z czarnymi spodniami, np. z pęknięciem na kolanach, zwykłą koszulką i długą narzutką w jasnym odcieniu szarości lub beżu. Do stylizacji pasuje duża skórzana torba i kolorowa parasolka. Do eleganckiego stroju, np. na spotkanie biznesowe, lepiej zrezygnować z kaloszy. Mimo, że czarne buty na deszcz są dość uniwersalne, to jednak mogą źle wyglądać z wizytowym strojem, jak: garnitur, materiałowa spódnica czy gustowny żakiet.

Sportowe stylizacje z kaloszami

Do kaloszy pasują legginsy oraz długi wełniany sweter. Gumowe obuwie jest bardzo wygodne, dlatego można je zakładać nie tylko w deszcz, a np. po wyjściu z siłowni, aby dać stopom odpocząć po ciężkim treningu. Obuwie pasuje do sportowych bluz, koszulek z nadrukami, luźnych t-shirtów i płaszczy.

Kalosze dla dzieci

Kalosze to obowiązkowy element garderoby każdego dziecka, aby chronić jego stopy przed przemoknięciem. Buty na deszcz rewelacyjnie prezentują się do dziewczęcych krótkich spódniczek i sukienek oraz legginsów. Kalosze dla dzieci można kupić w rozmaitych kolorach i wzorach, np. w kropki, postaci z bajek, kokardki, serduszka. Chłopcom przypadną do gustu kalosze czarne, zielone, niebieskie, brązowe, z postacią ulubionego superbohatera lub z wzorami w piłki nożne, samochody i motory.

Krótkie kalosze damskie

Krótkie kalosze wyglądają bardzo oryginalnie i pasują do wielu stylizacji. Obuwie sięga trochę za kostkę. Podobnie jak długie kalosze, buty można dostać w tradycyjnym czarnym odcieniu, ale i kolorowych barwach i wzorach. Obuwie ładnie prezentuje się do spodni i jeansów zwężanych w dole oraz legginsów. Krótkie kalosze można także zakładać do spódnic, sukienek i szortów. Przypominają zwykłe wiosenne botki, dlatego są bardzo uniwersalne i łatwo dobrać do nich pasujące dodatki.

Buty na deszcz męskie

Po kalosze panowie najchętniej sięgają, kiedy jadą na ryby, pracują na budowie lub w ogródku. Niektóre modele imitują także zwykłe buty, np. posiadają sznurówki. Męskie kalosze mogą być długie (przed kolano) lub krótkie (za kostkę).