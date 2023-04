Naturalna Małgorzata Rozenek na spacerze z Heniem w kaloszach za 4 tys. złotych

Pomimo natłoku licznych obowiązków, Małgorzata Rozenek niemal każdą wolną chwilę stara się poświęcać swoim bliskim. Sobotnie popołudnie prowadząca "Dzień Dobry TVN" spędziła na spacerze z najmłodszym synkiem - Heniem - a my nie możemy oderwać wzroku od jej stylizacji. Ten look to strzał w dziesiątkę.

Naturalna Małgorzata Rozenek podczas deszczowego spaceru z Heniem

Małgorzata Rozenek zdecydowanie nie może narzekać na brak zajęć - prowadzenie fundacji, firma odzieżowa i cateringowa, udział w licznych kampaniach reklamowych, występy "Dzień Dobry TVN", a przede wszystkim życie rodzinne, wypełniają niemal każdą minutę życia prezenterki. Ta nie zapomina jednak również o swoich fanach, na bieżąco dzieląc się w sieci szczegółami swojej codzienności. Okazuje się, że pomimo natłoku obowiązków, sobotę postanowiła poświęcić na błogie lenistwo w towarzystwie najbliższych. Nie zabrakło też aktywności w postaci spaceru z najmłodszą pociechą. Pomimo deszczowej aury zarówno Małgorzacie Rozenek, jak i Heniowi uśmiechy nie schodziły z ust.

Jak przyznaje sama prowadząca "Dzień Dobry TVN" zła pogoda nie jest straszna jej najmłodszemu synkowi. Niespełna 3-letni Henio ewidentnie uwielbia spacery z mamą, niezależnie od pory roku.

- Deszczowy weekend ☔️ kalosze, przeciwdeszczowy kombinezon i na spacer 😁 bo nie ma złej pogody, są tylko słabe charaktery 😉 a tak serio, kiedy w końcu ta pogoda się poprawi?!🙏😁🤪☀️ - pisze na Instagramie Małgorzata Rozenek.

Na wiosenny spacer z Heniem ukochana żona Radosława Majdana wybrała czarny total look w postaci podkreślających jej smukłe nogi legginsów praz oversizowej bluzy. Do tego dobrała brązową, pikowaną kurtkę, brązową czapkę z daszkiem oraz wygodne kalosze z fantazyjnymi przeszyciami. Ten model z włoskiego domu mody Valentino nie należy do najtańszych. Czarne, tłoczone buty kosztują bowiem 3 800 złotych.

- Styl 1 klasa 👌 - Wygląda pani super , miłego spacerku . Dla mnie tez nie ma zlej pogody 💪 - Super wyglądacie kochani 😘 - piszą zachwycone fanki.

Ostatnio także paparazzi przyłapali Małgorztę Rozenek na deszczowym spacerze z Heniem. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" miała na sobie wtedy klasyczny sweter w biało-czarne paski, czarną puchówkę, spodnie typu wide leg, beżową czapkę z daszkiem i buty typu EMU czy Ugg's wyszywane perełkami. Która stylizacja bardziej Wam się podoba?