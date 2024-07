Największa wielbicielka zwierzęcych wzorów w polskim show-biznesie? Justyna Steczkowska! Niedawno podziwialiśmy jej cętkowaną stylizację na otwarciu poznańskiego butiku. W środę gwiazda postawiła na... skórę węża! Ubrana w długi, drapieżny płaszcz przyszła odebrać medal Gloria Artis (zobacz: Justyna Steczkowska i Edyta Bartosiewicz odebrały medal Gloria Artis. Kto jeszcze?).

Płaszcz Anakonda to projekt polskiej marki SI-MI (cena: 990 zł). Choć wygląda, jakby naprawdę zrobiony był z wężowej skóry, uspokajamy - to tylko tkanina świetnie udająca drapieżny wzór. Steczkowska zestawiła go z czarną, elegancką sukienką Pinko oraz metalicznymi sandałami (które w trakcie uroczystości zmieniła na zakryte szpilki). „Zwierzęcy’’ outfit gwiazda uzupełniła cętkowanymi okularami Dolce & Gabbana oraz pierścionkami Apart.

Podoba wam się look Justyny? Lubicie odważny styl gwiazdy?

