W minioną sobotę po raz czternasty odbył się Charytatywny Bal Dziennikarzy. Na uroczystej gali w auli Politechniki Warszawskiej pojawiła się cała plejada gwiazd i dziennikarzy. Wśród zaproszonych gości znalazła się prezenterka TVP1 Justyna Dobrosz-Oracz. Niestety, jej stylizacja kompletnie nie pasowała do miejsca, ani do okazji na jakiej się znalazła. Justyna Dobrosz-Oracz zdecydowała się na srebrną minisukienkę z białą wstążką wiązaną na szyi. Do całości dobrała białe szpilki, które wyglądały fatalnie w połączeniu z błyszczącymi rajstopami.

Reklama

Wydaje nam się, że gdyby prezenterka zdecydowała się na delikatną, długą suknię wyglądałaby wiele lepiej niż w srebrnej mini. Zgadzacie się z nami?