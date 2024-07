Pasemka domowej roboty są idealnym pomysłem dla pań, które chcą zmienić coś w swoim wyglądzie bez wychodzenia z domu i bez wydawania pieniędzy u fryzjera. Pasemka możesz wykonać zarówno przy pomocy specjalnego czepka, jak i folii aluminiowej. Wszystko zależy od długości włosów.

Instrukcja wykonania pasemek w domu

Pasemka są świetnym pomysłem dla kobiet zarówno o długich, półdługich, jak i krótkich włosach. Panie z dłuższymi włosami do planowanego zabiegu powinny zastosować folię aluminiową. Te z krótkimi i półdługimi mogą wykonać je przy pomocy czepka, co jest na pewno wygodniejsze. Przed wykonaniem pasemek wybierz właściwy kolor farby do włosów, najlepiej dwa tony jaśniejszej od koloru pozostałych włosów. Nie zapomnij też o założeniu starych ubrań, dzięki czemu unikniesz pobrudzenia. Pasemka rób zawsze po farbowaniu pozostałych włosów.

1. Pasemka przy pomocy czepka

Krok I

Na głowę załóż czepek z dziurkami, po czym za pomocą szpikulca od grzebienia wyjmuj pojedyncze kosmyki. Kosmyk nie powinien być zbyt gruby, najlepiej by miał około 3 mm szerokości.

Krok II

Rozrobioną farbę nakładaj na każde wyciągnięte pasmo za pomocą pędzla do farbowania. Pamiętaj, by kosmetyk rozprowadzić równomiernie i dokładnie, tak aby pokrył całe pasmo.

Krok III

Co jakiś czas sprawdzaj stan pasemek. Jeśli uznasz, że rozjaśniły się (farba stanie się pulchniejsza, włosy sporo jaśniejsze) do odpowiedniego tonu zmyj farbę, umyj włosy i nałóż odżywkę.

2. Pasemka przy pomocy folii aluminiowej

Krok I

Jeśli masz długie włosy, podziel je na cztery równe części (dwie na górze, dwie na dole), a każdą z nich podepnij spinką lub raczkiem.

Krok II

Przygotuj folię aluminiową, potnij na kilka prostokątów o odpowiedniej długości (około 10 cm) i szerokości (około 6 cm).

Krok III

Nakładanie farby zacznij od tyłu włosów. Wybierz kosmyk (grubość pasma zależy do tego, jakie chcesz osiągnąć refleksy, im cieńsze pasmo tym refleksy będą mniej widoczne, a efekt będzie bardziej naturalny), po czym podłóż po niego kawałek folii aluminiowej, a na całość nanieś farbę. Po upewnieniu się, że farba pokryła cały kosmyk folię aluminiową zegnij na pół, a boki do środka.

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku należy co 10-15 minut sprawdzać jak farba rozjaśnia pasma. Jeśli uznasz, że włosy wystarczająco się rozjaśniły, możesz zmyć dane pasma. Na koniec zastosuj odżywkę do włosów. Po rozjaśnieniu warto także zastosować mleczną maskę, która odżywi włosy i sprawi, że staną się gładkie i miękkie w dotyku.