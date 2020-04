Cleo zrezygnowała z charakterystycznej fryzury! Zobaczcie jak wygląda w rozpuszczonych włosach i pasemkach

Cleo pochwaliła się efektami domowej koloryzacji, a przy okazji pokazała, jak wygląda w rozpuszczonych włosach. Piosenkarka, za pośrednictwem Instagrama zdradziła, że podczas "narodowej" kwarantanny zrobiła sobie blond pasemka i odświeżyła kolor włosów. Jak się prezentuje? Internauci są zachwyceni wyglądem artystyki!

Musicie zobaczyć jej najnowsze zdjęcie.

Cleo zazwyczaj pokazuje się długich blond włosach związanych w kucyk. Teraz, kiedy trwa "narodowa" kwarantanna wokalistka zrezygnowała z charakterystycznej fryzury i opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w rozpuszczonych włosach.

Ta dłuuuuga izolacja w domu skłania mnie do różnych wynalazków 😅🙃 dzisiaj wymysliłam bardzo prosty sposób na szybkie blond pasemka i odswieżenie koloru wokół buzi 😎 i przyznam, że jak warunki domowe wyszło całkiem nieźle 😉 jak jesteście ciekawi to nagram Wam kiedyś filmik jak to zrobić 🙌🤓

A Wy czego nauczyliście się podczas siedzenia w domku? Macie jakieś wynalazki albo fajne sposoby na coś? 😁 Piszcie w komentarzach ❤🍀🌞🙌- napisała Cleo.