Naturalne farby do włosów są produkowane z wyciągów ziołowych i substancji, które są bezpieczne dla włosów, a dodatkowo odżywiają je i poprawiają ich wygląd. Nie zawierają amoniaku, parabenów, silikonów i metali ciężkich. Dzięki temu są bezpieczne i nie podrażniają nawet skóry skłonnej do alergii. Farby roślinne przyciemnią naturalny kolor włosów lub podkreślą jego odcień.

Co wchodzi w skład ziołowej farby do włosów?

W składzie ziołowych farb do włosów znaleźć można substancje, które nadają włosom kolor, utrwalają go i takie, które chronią je podczas farbowania, wzmacniają je i nadają im połysk.

Substancje barwiące:

lawsonia bezbronna (z której produkuje się też hennę),

indygowiec barwierski.

Substancje utrwalające kolor:

wyciąg z rabarbaru,

wyciąg z wierzby,

wyciąg z orzecha włoskiego.

Substancje ochronne i pielęgnacyjne:

kwasy owocowe,

olejki naturalne, np. olejek arganowy,

wyciąg z aloesu,

proteiny roślinne,

wyciąg z jeżówki pospolitej,

wyciąg z arniki.

Czy naturalne farby do włosów są skuteczne?

Naturalne, roślinne farby do włosów skutecznie przyciemniają kolor włosów lub dodają mu głębi. Nie stosuje się ich do rozjaśniania włosów. Efekt farbowania może się różnić w zależności od wyjściowego koloru włosów. Efekt farbowania farbą naturalną zazwyczaj utrzymuje się do 6-8 tygodni. Stopniowo jednak blaknie. Po upływie tego czasu farbowanie należy powtórzyć.

Czy naturalna farba pokryje siwe włosy?

Farbami naturalnymi można też farbować włosy siwe, malowane farbami chemicznymi lub rozjaśniane. Należy jednak wcześniej wykonać próbę na kosmyku włosów, żeby sprawdzić, czy uzyskany odcień odpowiada oczekiwaniom. W przypadku włosów siwych konieczne może być dwu- lub trzyetapowe farbowanie. Liczba koniecznych powtórzeń zależy od tego, jak ciemny kolor chce się uzyskać na siwych włosach. Siwych włosów nie można od razu farbować czarną farbą. Do czerni należy dochodzić stopniowo, najpierw ufarbować na jasny brąz, potem ciemny brąz i dopiero na końcu zastosować czarną farbę. Naturalna farba pokryje siwiznę, choć miejscami kolor może być jaśniejszy, wygląda to jednak naturalnie.

Ile kosztuje naturalna farba do włosów?

Opakowanie naturalnej farby do włosów, wystarczające do ufarbowania włosów średniej długości kosztuje ok. 30 zł.