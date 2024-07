Balsam do ust domowej roboty do kosmetyk naturalny, którego skład można dowolnie modyfikować. Do jego wykonania najczęściej używa się olejków naturalnych lub wosku pszczelego czy masła shea. Warto dodać substancje zapachowe, takie jak cynamon lub lawenda.

Reklama

Balsam do ust DIY może być używany nie tylko do pielęgnacji warg – znakomicie sprawdza się jako środek nawilżająco-regenerujący na przesuszone lub szczególnie wrażliwe partie ciała, takie jak łokcie, dłonie, pięty i kolana.

Wskazówki:

Balsamy do ust przygotowane z podgrzanych naturalnych olejów najlepiej wlewać do ciemnych i szklanych słoiczków.

Dodatek perłowego cienia do powiek lub odrobiny różu do policzków szybko zamieni balsam do ust w piękny błyszczyk.

Produkty do sporządzenia balsamu warto delikatnie podgrzać w kąpieli wodnej.

Ważność domowego balsamu do ust to około 2 miesiące.

Balsam można posłodzić odrobiną stewii.

Lawendowy balsam do ust z oleju kokosowego

Olej kokosowy nie tylko pięknie nabłyszcza i natłuszcza wargi – jest również doskonałym środkiem nawilżającym i regenerującym. Dodatek masła shea sprawi, że balsam doskonale wygładzi nawet najbardziej spierzchnięte usta.

Składniki:

Zobacz także

łyżeczka oleju kokosowego – nie rafinowego,

1 łyżeczka suszonych kwiatów (do kupienia w każdym sklepie zielarskim),

100 ml wrzątku,

5-6 kropel oliwy z oliwek,

ceramiczna miseczka,

kubek,

drewniany patyczek (może być po lodach) lub drewniana łyżeczka,

naczynie na gotowy balsam (pamiętaj, że olej kokosowy rozpuszcza się w temperaturze pokojowej, dlatego pojemnik musi być szczelny, nie sprawdzi się puszka po błyszczyku kupionym w sklepie).

Wsyp lawendę do kubka i zalej wrzątkiem, a następnie odstaw pod przykryciem na 15 minut. Umieść w miseczce olej kokosowy. Jeżeli stał w lodówce, szybko rozpuści się, gdy umieścisz miseczkę na kaloryferze (latem rozpuści się po kilku minutach poza lodówką) lub zalejesz go lawendowym naparem. Dodaj oliwę, łyżeczkę naparu z lawendy i wymieszaj wszystko dokładnie. Wstaw do lodówki, by balsam zastygł.

Wszystkie składniki mieszaj razem w kąpieli wodnej, najlepiej w szklanym naczyniu (nad garnkiem w gotującą wodą).

Po kilku minutach otrzymasz bazę balsamu.

Potrzebujesz balsamu do ust, który nawilży przesuszone usta? Koniecznie sprawdź tę stronę i wykorzystaj Frisco kod rabatowy.

Domowy balsam do ust z miodem

Balsam do ust z miodem to najlepszy kosmetyk na mroźne dni. Miód doskonale nawilża skórę jednocześnie chroniąc ją przed szkodliwym wpływem wiatru i zimna. Konsystencja miodu umożliwia mieszanie go z wieloma dodatkami. Wystarczy dodać szczyptę cynamonu i zapachowy balsam do ust gotowy.

Przepis na cynamonowy balsam do ust z miodu:

Składniki:

pół łyżeczki miodu naturalnego,

szczypta cynamonu,

szczypta naturalnej wanilii lub cukru waniliowego (nie cukru wanilinowego),

pół łyżeczki wosku pszczelego,

ceramiczna miseczka,

drewniany patyczek (może być po lodach) lub drewniana łyżeczka,

naczynie na gotowy balsam.

Wosk rozpuść w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj patyczkiem. Gotowy balsam przełóż do małego słoiczka lub pojemników po balsamach sklepowych np. małych metalowych puszek.

Reklama

Uważaj na balsam z wazeliny do ust

Balsam do ust z wazeliny nie nawilży suchej skóry, a jedynie okryje ją niczym folia, powodując jeszcze poważniejsze przesuszenie ust. Wazelina to najczęściej używany wypełniacz i baza drogeryjnych, a nawet aptecznych kosmetyków. To pochodna ropy naftowej i najlepiej jej unikać. Nie ma właściwości nawilżających, a pokryty nią naskórek nie oddycha i nie odprowadza wilgoci. Ponadto połykanie wazeliny (w trakcie oblizywania posmarowanych nią ust) powoduje, że składnik ten odkłada się w śledzionie i wątrobie.