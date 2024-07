Złożenie poszetki nie jest trudne i skomplikowane. Chusteczkę noszą mężczyźni w kieszonce marynarki, zwanej brustaszą. Poszetka nadaje oryginalność, styl i elegancję.

Poszetka – czym jest?

Poszetka to kwadratowa chusteczka w kieszonce marynarki. Elegancki dodatek pozwala na ożywienie jednobarwnego garnituru, jest gustownym i niebanalnym wykończeniem męskiej stylizacji. Poszetkę najczęściej szyje się z lnu lub jedwabiu. Mężczyźni noszą ją na wiele różnych sposobów i powinni dobierać ją do marynarki, koszuli i krawata. Kiedyś miała znaczenie praktyczne, ponieważ panowie używali jej do czyszczenia np. marynarki lub okularów.

Poszetka – jak dobierać ją do stroju?

Poszetkę można nosić na różne sposoby. Jej kolor warto dobierać do pozostałego stroju, ale nie zbyt dosłownie, np. do białej koszuli nie wybieraj chusteczki w kolorze ecru, ponieważ będzie wydawała się brudna. Pamiętaj też o właściwym rozmiarze chusteczki (standardowa to 40x40 cm). Poszetkę w kolorze białym należy nosić do garnituru zakładanego na formalne spotkania.

Poszetka – składanie krok po kroku

I sposób

Rozłóż chusteczkę na stole, po czym od góry do dołu złóż ją na pół i ponownie, ale tym razem od lewej strony do prawej. Potem delikatnie rozwiń rogi chusteczki, w ten sposób by powstał wachlarz. Na koniec zawiń rogi z lewej i prawej strony, a także dół chusteczki do środka. Tak złożoną poszetkę możesz schować do kieszonki marynarki.

II sposób

Połóż chusteczkę na stole i złóż ją na pół, najlepiej od dołu do góry, a potem od lewej do prawej. Ponownie złóż ją na pół, by powstał prostokąt.