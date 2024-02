Tego jeszcze nie było! Kamil "Budda" Labudda już zasłynął ze swojej pasji do motoryzacji i szybkich samochodów, ale to jego akcje charytatywne i loterie przyniosły mu największy rozgłos. Teraz Budda planuje kolejną... Youtuber zdradził przedpremierowo, że już w kwietniu planuje gigantyczne przedsięwzięcie. Na czym będzie polegała ta akcja?

Budda chce rozdać dwa miliony złotych! Na czym polega akcja?

Kamil Labudda znów zaskakuje! Youtuber, który szturmem podbił internet swoimi zaskakującymi akcjami, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tym temacie i w środę 28 lutego w Stalowej Woli zapowiedział kolejne wielkie wydarzenie. Budda twierdzi, że takiej akcji nie było jeszcze w Polsce, ale i na świecie.

Mogę wam powiedzieć przedpremierowo, że będzie dla was gigantyczna akcja na całą Polskę. Wręcz ja nie widziałem przynajmniej takiej akcji nigdzie na świecie powiedział Kamil 'Budda' Labudda w sieci

YouTube @Wersow

Tym razem Budda zapowiedział, że do wygrania będzie aż dwa miliony złotych. To kolejny krok po wielkiej loterii, o której było głośno i styczniowej akcji z WOŚP, kiedy youtuber wrzucił do puszki 100 tys. zł.

Będziecie mieli do wygrania - powiem wam - milion złotych osoby niepełnoletnie i milion złotych osoby pełnoletnie dodał youtuber

O nowym projekcie niewiele jeszcze wiadomo, ale całe wydarzenie ma odbyć się w kwietniu i będzie ściśle związane z najnowszym projektem Buddy i Boxdela, jakim jest nowa marki DOZE, która ma odpowiadać za produkcję napojów energetycznych i bezalkoholowych.

W kwietniu będą pierwsze puchy dla was. zapowiedział Budda

Z pewnością będzie o tym jeszcze głośno!

