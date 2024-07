Olga Król zapisała się w pamięci widzów 10. edycji"Top Model". Uczestniczka show przeszła niesławną metamorfozę, podczas której obcięto jej włosy. Na stylistę wylała się fala krytyki, a internauci stwierdzili, że dziewczyna została skrzywdzona. Później jednak modelka swoim zachowaniem sprawiła, że fani przestali jej bronić. Wszystko przez nieeleganckie uwagi pod adresem innych uczestników. Po zakończeniu 10. edycji Olga Król sama przyznała, że nie była fair i przeprosiła za swoją postawę. Influencerka nadal wzbudza zainteresowanie w mediach społecznościowych. Właśnie pokazała, jak bardzo się zmieniła w ostatnim czasie.

"Top Model": Olga Król przeszła ogromną metamorfozę! "Mój wygląd w krótkim odstępie czasu uległ zmianie"

W grudniu ubiegłego roku Olga Król z "Top Model" przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz. Uczestniczka show znów ma dłuższe włosy, którymi chętnie chwali się na Instagramie. Nie wszyscy jednak mają świadomość, jak bardzo zmieniła się gwiazda w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat.

Instagram @olgaa_krol

Olga Król pokazała fanom, jak imponującą metamorfozę przeszła od 2019 do 2023 roku. Momentami aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba! W dodatku zdradziła, że w przeszłości sama postanowiła obciąć włosy, które sięgały jej do pasa. Żałowała?

Znalazłam swoje stare zdjęcia na laptopie i mnie naszło na wspomnienia — napisała na InstaStories.

Instagram @olgaa_krol

Trzeba przyznać, że metamorfoza modelki jest ogromna. Dzisiaj Olga Król wygląda już znacznie dojrzalej.

2019 rok i moje próby mocnego makijażu z doklejaniem rzęs — pochwaliła się gwiazda.

A tu odważyłam się obciąć włosy, które sięgały mi do pasa — z własnej inicjatywy — dodała.

Instagram @olgaa_krol

Obecnie Olga Król chętnie dzieli się sesjami fotograficznymi na swoim Instagramie. Uczestniczka 10. edycji "Top Model" ostatnio stawia na pofalowane włosy, które sięgają jej już za ramiona.

Mój wygląd w krótkim odstępie czasu uległ zmianie — podsumowała.

W jakiej wersji modelka podoba wam się najbardziej?

Instagram @olgaa_krol