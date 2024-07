Naszywki na ubrania to świetny sposób, by szybko przekształcić ulubioną bluzę jeansową w modny i oryginalny strój lub załatać pęknięcie. Naszywki można przyszywać, mocować klejem lub ćwiekami.

Naszywki są dostępne różnych rozmiarach, kształtach i wzorach. Może to być fotografia przedstawiająca ulubiony zespół, wykonawcę, a nawet kadr z filmu. Są też naszywki wojskowe, naszywki w kształcie owoców, postaci z bajek lub zwykłych kolorowych łatek.

Wielkość i rodzaje naszywek i naszywki DIY

Naszywki mogą mieć powierzchnię kilku, a nawet kilkudziesięciu centymetrów. Te największe, tzw. ekrany, mają kształt odwróconego trapezu, dzięki czemu są idealne na tył kurtki lub koszuli. Można nimi nie tylko ozdabiać odzież, ale również ukrywać różnego typu mankamenty: wady produkcyjne, dziury czy przetarcia.

Jak mocować naszywki do ubrań

Naszywki, zarówno te małe, jak i bardzo duże (np. ekrany o wymiarach np. 30 x 50 cm), można przyszyć do odzieży. Bardzo ważne jest, by najpierw dokładnie zamocować obrazek, np. szpilkami. Szew powinien być niewidoczny, ale bardzo mocny. Zwykła igła i nitka lub kordonek (w kolorze naszywkowej lamówki) wystarczą. Przyszywanie, szczególnie dużych ozdób, to bardzo czasochłonna czynność. Rozwiązaniem może być klej do naszywek, który utrwala się na ciepło.

Dostępne są również naszywki pokryte od spodu klejem, który mocuje się na ciepło – żelazkiem. Najlepiej robić przez cienki materiał (np. kawałek bawełnianego t-shirtu lub ściereczkę), w ten sposób żelazko nie będzie miało bezpośredniego kontaktu z nadrukiem, co mogłoby spowodować zniszczenie wzoru.

Kolejnym, i zarazem najbardziej efektownym sposobem na ulokowanie naszywki na odzieży, jest przypięcie jej ćwiekami. Najlepsze są do tego ćwieki od spodu zakończone dwoma ząbkami, które po wbiciu w materiał można z łatwością zagiąć palcami.

Naszywki często są sztywne i umieszczenie ich na bardzo delikatnym i miękkim materiale może spowodować, że fason ubrania ulegnie deformacji.

Stylizacje z naszywkami

Naszywki ubarwiają stylizacje i dodają im nieco łobuzerskiego charakteru. Najlepiej komponują się z jeansem. Denimowe akcenty warto wplatać w różne tkaniny. Ciekawym pomysłem na niebanalne połączenie jest naszycie jeansowych łat (wyciętych np. ze spodni kupionych w second hendzie) na czarne legginsy np. w miejscu kolan. Takie dodatki efektownie będą się prezentowały również na łokciach eleganckich kardiganów lub ciepłych oversizeowych swetrów. Do spodni z naszywkami lub ozdobioną np. kwiatowymi motywami bluzki czy kurtki pasują baleriny, trampki, szpilki, sztyblety, a nawet oxfordki. Nietuzinkowym sposobem na odświeżenie obuwia (szczególnie tego wykonanego z tkanin) jest również zamocowanie na nim kolorowych naszywek.

Modne w poprzednich sezonach dziury w spodniach warto zakryć kolorowymi naszywkami, komponując stylizacje na czasie. W dodawaniu naszywek nie ma żadnych zasad. Można przyszyć je na całej powierzchni kurtki czy spodni lub wkomponować jedynie jako delikatny akcent na kieszeni koszuli.

Osoby, które nie chcą trwale zmieniać wyglądu swoich ubrań, a zależy im na niebanalnych dodatkach, zamiast naszywek mogą ozdabiać odzież przypinkami.