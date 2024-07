Zakup oryginalnych perfum w drogeriach nie jest niczym skomplikowanym. Znacznie trudniej kupić właściwy produkt przez internet, na bazarze lub z ogłoszenia. Warto sprawdzić opakowanie, flakonik, pojemność czy odcień kartonika. Oryginalne produkty zawsze są takie same i mają określoną wielkość oraz stylistykę.

Oryginalne perfumy wydzielają zapach w trzech etapach. Pierwsza nuta wyczuwalna jest od razu po spryskaniu ciała, natomiast dwie kolejne dopiero po kilkunastu minutach, a nawet godzinach. W przypadku podróbki obecny jest tylko pierwszy etap, a zapach perfum zanika bardzo szybko.

Cena perfum – oryginalne są droższe

Sprzedawcy podróbek, przeważnie oferują perfumy w cenach stanowiących ułamek cen produktów oryginalnych. Jednak nie zawsze tak jest. W przypadku sklepów internetowych, ceny oryginalnych perfum zwykle są niższe niż stacjonarnych drogeriach. Perfumerie znajdujące się w wielkich galeriach czy marketach z reguły nakładają ogromne marże na swoje produkty. Doświadczeni klienci wiedzą, że są pewne progi cenowe, poniżej których nie da się kupić oryginalnych perfum. Produkty oferowane przez nieznanych sprzedawców, w zaniżonych cenach, zawsze powinny wzbudzać czujność.

Opakowanie perfum – czcionka, numer seryjny, zagięcie lub odcień

Jeśli cena perfum nie budzi podejrzeń, warto skupić się na budowie opakowania. Oryginalny kartonik może różnić się od fałszywki czcionką, rozmiarem, stylem lub odcieniem liter. Ponadto sprzedawcy podróbek często zmieniają rozmieszczenie poszczególnych elementów opakowania, przenosząc np. kod kreskowy lub numer seryjny z tyłu perfum na ich spód. Decydując się na zakup podejrzanego produktu, warto porównać go z oryginalnym (zabierając, np. z domu, opakowanie po zużytych perfumach). Wówczas istnieje duża szansa zauważenia każdego, nawet najmniejszego szczegółu.

Flakonik oraz jego pojemność – wielkość korka, buteleczki i napisów

Kształt buteleczki, wielkość korka, nadruk na szkle - to elementy, na których warto się skupić, sprawdzając oryginalność flakoniku z perfumami. Producenci światowej sławy pachnideł bardzo dbają o to, by każdy produkt wyglądał tak samo. Podróbki zazwyczaj przykuwają uwagę drobnymi niedoskonałościami, jak: nie w pełni przejrzyste szkło, plastikowy korek, krzywe kanty buteleczki czy napis innej wielkości. Zanim dokonamy zakupu perfum, warto sprawdzić również pojemność flakoników, jakie oferuje producent. Niektóre produkty dostępne są w butelkach 30, 50 lub 125 ml, inne zaś w 60, 75 czy 100 ml.