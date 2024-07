Ponczo można nosić do spodni, spódnicy i legginsów. To uniwersalne okrycie, które wkomponowuje się w styl etno i boho, ale może być także dopełnieniem stylizacji glamour i minimalistycznej.

Reklama

Ponczo urozmaica jesienne i zimowe stylizacje. Może być noszone jako okrycie wierzchnie lub schowane pod płaszcz. Ponczo sprawdza się także jako narzutka do chodzenia po domu. Długie i obszerne poncza pasują do szczupłej, smukłej sylwetki. Osoby o bardziej puszystej, krągłej figurze powinny wybierać krótsze poncza, które nie będą obciążały sylwetki.

Z paskiem, do rurek i spódnicy – jak nosić ponczo

Ponczo to uniwersalne okrycie. Pasuje do jednolitego półgolfu lub koszuli, torebek do ręki i kapelusza z szerokim rondem.

Ponczo + pasek

Ponczo dobrze wygląda spięte paskiem na wysokości talii. Można je wówczas łączyć z ciemnymi rurkami, wysokimi kozakami na obcasie i kopertówką.

Zobacz także

Ponczo a'la szal

Ponczo przypominające duży szal najlepiej wygląda w połączeniu z legginsami, rozszerzanymi u dołu spodniami typu „dzwony” lub mini spódniczką i ciemnymi, jednolitymi rajstopami.

Ponczo + futrzany szal

Hitem jesienno-zimowych stylizacji jest połączenie poncza i futrzanego szala. Dopełnieniem takiej kompozycji są skórzane rurki i buty na koturnie.

Ponczo i krótka spódnica

Szerokie ponczo noszone z krótką spódnicą dobrze wygląda w połączeniu z długimi rękawiczkami (np. skórzanymi) i puchową czapką.