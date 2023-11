Zaledwie dwa lata temu Artur z "Rolnik szuka żony" musiał zmierzyć się z naprawdę wielkim dramatem. Budynek gospodarczy jego rodziny stanął w płomieniach, a zwierzęta o mały włos nie spłonęły żywcem. Potrzebna była pomoc ludzi dobrej woli.

Reklama

Artur z "Rolnika" przeżył trudne chwile

Artur jest uczestnikiem 10. edycji "Rolnik szuka żony", w którym poszukuje miłości swojego życia. Rolnik zaprosił do gospodarstwa trzy piękne kobiety: Sarę, Olę i Blankę, z tą ostatnią postanowił się już pożegnać, ponieważ stwierdził, że nic do nie nie poczuł. Fani jednak twierdzą, że Blanka z "Rolnik szuka żony" jeszcze się pojawi w programie. Czy mają rację? To okaże się w najbliższych odcinkach.

Uczestnik show prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka i choć dziś wszystko układa się dobrze, to zaledwie dwa lata temu w jego rodzinie doszło do ogromnej tragedii. W lutym 2021 roku w gospodarstwie rolnika pojawił się pożar i spłonął budynek gospodarczy na ok. 100 szt. bydła. W sieci ruszyła wówczas zbiórka pieniędzy na pomoc w odbudowie budynku.

Pomimo szybkiej reakcji gospodarzy i straży pożarnej udało się ocalić tylko zwierzęta, cały budynek uległ zniszczeniu, konstrukcja dachu i całe wyposażenie obory spłonęło — czytamy w opisie zbiórki.

zrzutka. Grażyna Przybysz

Zobacz także: Blanka z "Rolnik szuka żony 10" jeszcze pojawi się u Artura? Fani: "Ona jeszcze wróci"

Niestety koszty związane z odbudową budynku przekroczyły możliwości rodziny i byli oni zmuszeni prosić o pomoc ludzi dobrej woli. Rodzina rolnika zorganizowała zbiórkę, dzięki której mieli zapewnić schronienie zwierzętom, które nagle w środku zimy zostały bez dachu nad głową. Docelowa kwota zbiórki wynosiła 100 tysięcy złotych — na stronie widzimy, że rodzinie udało się zebrać niecałe 10% tej kwoty.

screen Rolnik szuka żony 10

Zobacz także: Klaudia z "Rolnik szuka żony 9" w programie była w ciąży. Tak dziś układa sobie życie z córką

Reklama

W programie można zaobserwować, że Arturowi z "Rolnik szuka żony" i jego rodzinie udało się odbudować budynek gospodarczy, pomimo braku zebranej kwoty na stronie. Teraz rolnik skupia się na znalezieniu partnerki, która razem z nim zamieszka w jego gospodarstwie. Jak myślicie, wybierze Sarę czy Olę?