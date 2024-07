Jak nakładać korektor pod oczy, by zamaskować niedoskonałości? Korektor należy tak rozprowadzić, by nie utworzyć załamań pod oczami, zakryć niedoskonałości, zmęczenie i by wyglądał naturalnie.

Korektor pod oczy – maskowanie niedoskonałości krok po kroku

Korektor pod oczy jest idealnym i niezastąpionym kosmetykiem, który tuszuje zmęczenie, worki pod oczami czy problemy z cerą. Pamiętaj, by kosmetyk dopasować do odcienia cery i nakładać niewielkie jego ilości.

Krok I – Oczyszczenie twarzy i okolic oczu

Przed nałożeniem korektora pod oczy, oczyść dokładnie twarz. Na wacik higieniczny nałóż tonik lub płyn micelarny, po czym zacznij nim przemywać skórę i okolice oczu.

Krok II – Nałożenie kremu pod oczy

Nałóż pod oczy niewielką ilość kremu pod oczy i okrężnymi ruchami dokładnie rozsmaruj go zaczynając od wewnętrznego kącika oka i przechodząc do zewnętrznego. Najlepiej jeśli kosmetyk nie będzie zbyt tłusty i szybko będzie się wchłaniał. Podczas zakupu kremu, zwróć również uwagę na to czy posiada w składzie witaminę K, która rozjaśnia skórę. Preparat nawilży i odżywi ją.

Krok III – Nakładanie korektora pod oczy

Korektor pod oczy powinien być ton jaśniejszy od podkładu. Małą ilość korektora za pomocą cienkiego pędzelka nakładaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony oka. Odczekaj kilka sekund, by preparat „ostygł” na skórze, po czym opuszkami palców zacznij wklepywać go, tym razem od zewnętrznego kącika oka do wewnętrznego. Pamiętaj, by robić to bardzo delikatnie, nie naciągać skóry. Jeśli końcowy efekt nie jest zadowalający, zastosuj drugą warstwę korektora pod oczy. Przed jej nałożeniem, odczekaj chwilę, by poprzednia dobrze wyschła i wchłonęła się w skórę.

Krok IV – Zastosowanie pudru pod oczy

Ostatnim krokiem jest zastosowanie pudru pod oczy. Niewielką ilość sypkiego pudru nałóż na zastygnięty korektor. Dzięki niemu dłużej utrzyma się na twarzy i nie będzie się rolował.