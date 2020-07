To najlepszy korektor pod oczy! Rossmanna wyprzedaje go za niecałe 25 złotych - maskuje zmęczenie w kilka sekund!

Odpowiedni rozświetlający korektor pod oczy potrafi sprawić, że nawet po nieprzespanej nocy cera będzie prezentować się niezwykle świeżo i promiennie. Ważnej jest, by jego formuła była w stanie zakryć ciemne zasinienia, ale wciąż nie obciążała delikatnej skóry wokół oczu i równocześnie była wzbogacona o składniki nadające jej świetlisty połysk. Temu zadaniu potrafi sprostać korektor Born to Glow! marki NYX Professional Makeup, który dostępny jest na promocji w Rossmannie za niecałe 25 zł.

Mat. prasowe

Korektor maskujący zmęczenie z Rossmanna

Kosmetyk ma formę tubki z aplikatorem w kształcie gąbeczki, która pozwala na nałożenie właściwej ilości produktu. Zawiera mikro-perełki, które faktycznie dają skórze mocno świetliste wykończenie. Nie ma mocnego krycie, ale dobrze radzi sobie z cieniami wokół oczu, a do tego nadaje się do rozświetlenia czoła, nosa i brody oraz zakrycia zaczerwienień na policzkach i jako baza pod cienie. Efekt glow jest od razu zauważalny, jednak aplikacja korektora pod oczami wymaga wprawy, gdyż może wejść w zmarszczki. Przypudrowany utrzymuje się cały dzień oraz co istotne nie podrażnia i nie obciąża skóry. Na wizażu zdobył 4,7 w pięciopunktowej skali.

„Świetnie rozświetla skórę pod oczami i nie wchodzi w zmarszczki. Daje efekt zdrowej i naprawdę wypoczętej skóry. Ma też ładną gamę kolorystyczną.”

„Super do codziennego makijażu pod oczy i do konturowania. Nie podrażnia, ładnie wtapia się w skórę oraz ma wygodną gąbeczkę, która sprawia, że jest bardziej ekonomiczny i higieniczny (resztki innych kosmetyków nie trafiają do tubki, jak to bywa przy innych korektorach).”

„Born To Glow! ma idealne kolory dla bladziochów, które nie wchodzą w różowe tony. Korektor ma dobre krycie, ale nie jest ciężki. Wystarczy niewielka ilość produktu, aby zamaskować cienie pod oczami. Ponadto nie roluje się i jego dużym plusem jest brak zapachu” - oceniają wizażanki.