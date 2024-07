Do makijażu, który służyć ma zamaskowaniu przebarwień na twarzy, użyć można dopasowanych do potrzeb typu cery bazy pod makijaż, podkładu oraz korektora.

Baza pod makijaż

Aby makijaż mógł dłużej utrzymać się na skórze i jednocześnie aby można było nałożyć mniejszą ilość podkładu, w pierwszej kolejności można sięgnąć po bazę pod makijaż. Ceny tego kosmetyku wahają się w granicach od 15 zł do 160 zł, w zależności od producenta. Bazy jednocześnie mogą spełniać kilka funkcji: nawilżającą, matującą, korygującą czy rozświetlającą, zatem dobrze wybrać odpowiednią dla potrzeb swojego typu cery.

Pora na podkład

Odpowiednio dobrany podkład również pomoże zamaskować przebarwienia na twarzy i wyglądać jej naturalnie. Pod uwagę należy wziąć problemy cery i odpowiednio do nich dobrać podkład. I tak na przykład dla cery tłustej i mieszanej najkorzystniejszym wyborem będą matujące fluidy w płynie oraz mineralne podkłady. Z kolei do cery suchej lepiej sprawdzą się podkłady w kremie lub w płynie, najlepiej te o właściwościach nawilżających. Wybór takich kosmetyków nie będzie podkreślał wysuszonego, czasem złuszczającego się naskórka, a pomoże utrzymać cerę w dobrej formie. Osoby ze skłonnościami do przebarwień spowodowanych ekspozycją na promienie słoneczne powinny wybierać podkłady z filtrem UV, aby chronić cerę przed kolejnymi niedoskonałościami.

Korektor może zwieńczyć dzieło

Jeśli po nałożeniu bazy i podkładu przebarwienia nadal są widoczne, można sięgnąć na przykład po korektor w ołówku, który pomoże poradzić sobie z miejscowymi przebarwieniami. Tutaj również, podobnie jak w przypadku doboru podkładu, należy wziąć pod uwagę koloryt cery, aby dobrać kosmetyk jak najbardziej zbliżone do karnacji. Jedna zasada sprawdza się w stosunku zarówno do podkładu, jak i korektora – im mniej jest on widoczny i im lepiej zlewa się z naturalną karnacją twarzy, tym lepiej. Korektor dobrze jest rozprowadzać opuszkami palców, gdyż pomoże to lepiej zamaskować przebarwienia, bez widocznej linii między skórą z korektorem a resztą twarzy.

Makijaż można utrwalić delikatnym pudrem, który nie powinien obciążać cery, a jedynie subtelnie wykończyć cały proces.