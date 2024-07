Wybór odpowiedniego koloru podkładu wciąż sprawia problem wielu kobietom, przyznamy szczerze, że my też do nich należymy. Dlatego przygotowałyśmy dla was kilka cennych rad od Eryki Sokólskiej - oficjalnej makijażystki marki Max Factor.

Jak dobrać odpowiedni kolor podkładu?

1. Największym grzechem jest dobierane koloru podkładu tylko do skóry twarzy. Policzki, szyja, dekolt i ramiona często mają inny odcień. Aby uniknąć efektu "doklejonej twarzy" wybierając podkład, zaczesz włosy do tyłu i odsłoń ramiona, łatwiej będzie określić odpowiedni kolor.

2. Następnym krokiem jest określenie, jaki masz rodzaj karnacji - ciepły czy zimny. Przyjrzyj się żyłom na nadgarstkach. Jeżeli mają zielonkawy odcień, masz ciepły odcień karnacji. Podkłady zawierające żółte pigmenty sprawdzą się u ciebie najlepiej. Niebieskawy odcień żył wskazuje na karnację chłodną - szukaj podkładów w odcieniu zimnego beżu z przewagą różowych pigmentów.

3. Teraz wytypuj 3 odcienie, które twoim zdaniem będą najbardziej pasowały do twojego koloru skóry. Najłatwiej ocenić trafność doboru koloru poprzez nałożenie odrobiny kosmetyku na linii żuchwy. Nałóż 3 wytypowane produkty i porównaj je do siebie (po nałożeniu próbek podkładu odczekaj chwilę - kolor musi wniknąć w skórę i się utlenić). Jeżeli nie widać wyraźnego odcięcia oznacza to, że kolor dobrany jest idealnie.

UWAGA! Jeżeli nie możesz sprawdzić odcienia przy dziennym świetle, poproś o próbki. Światło jarzeniówek jest mylące.

4. Kolor skóry zmienia się w zależności od pory roku. Dobrze jest mieć 2 kolory podkładu: jeden pasujący do twojej skóry wtedy, gdy jest ona jaśniejsza i drugi, kiedy się opalisz. W razie potrzeby kolory te można ze sobą mieszać. Wraz z opalenizną nie zmienia się tonacja naszej skóry, zmienia się jedynie jej odcień.

