Mucha do garnituru to już nie tylko dodatek przeznaczony wyłącznie na oficjalne wyjścia. Można zakładać ją do stroju eleganckiego i jako oryginalny dodatek na co dzień. Takie wykończenie stroju podkreśla temperament i charakter mężczyzny.

Jeżeli decydujemy się na muchę do garnituru reszta stroju powinna być stonowana, tak aby mucha mogła się wyróżniać. Najlepiej wybierać więc garnitury w kolorach czerni, szarości lub granatu, wykonane z gładkich jednolitych tkanin.

Z jaką koszulą łączyć muchę?

Na wyjątkowe i oficjalne wyjścia wskazane jest, aby muchę zakładać do białej lub błękitnej koszuli z łamanym kołnierzykiem. Najlepiej, aby koszula ta miała też krytą plisę, która całkowicie zakrywa guziki. Innym rozwiązaniem jest koszula z czarnymi guzikami jubilerskimi. W przypadku kompletowania stroju na mniej zobowiązujące okazje można wybierać koszule z normalnym kołnierzem.

Jak wybrać muchę do garnituru?

Mucha powinna być elegancka i gładka. Biała zarezerwowana jest do fraka, a czarna do smokingu. Do garnituru najlepiej pasują jednolite (np. bordowe, granatowe, szare) lub w dwóch, dobrze komponujących się kolorach. Muchy przeznaczone do eleganckich strojów zwykle wykonane są z tych samych z materiałów co krawaty (np. z jedwabiu). Kolorowe muchy z odważnymi wzorami oraz te wykonane np. z wełny, bawełny lub grenadyny należy zakładać do oryginalnych stylizacji połączonych z klubową marynarką lub rozpinanym swetrem. Prawidłowo dobrana mucha do garnituru powinna mieścić się pomiędzy konturem twarzy a zewnętrznymi kącikami oczu. Ważne też, by jej brzegi nie wystawały poza ramy kołnierzyka koszuli.

Mucha a krawat – przewaga w funkcjonalności

Przewaga muchy nad krawatem dotyczy funkcjonalności. Nie ogranicza swobody i nie krępuje ruchów. Panowie nie muszą się obawiać, że przy rozpiętej marynarce końcówka muchy wyląduje np. w filiżance kawy. Prawdziwa męska mucha powinna być samodzielnie zawiązana, ale na rynku dostępne są także takie zawiązane fabrycznie, w których, za pomocą zapinanej na guzik lub na haftkę tasiemki, można regulować szerokość i dopasowywać je do każdego obwodu szyi.