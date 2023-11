Mężczyźni często nie przywiązują większej uwagi do dobierania dodatków do całej stylizacji. I jest to błąd, ponieważ to właśnie po drobnych elementach ubioru można najlepiej ocenić gust i znajomość modowych zasad. Jednym z dodatków, którym należy poświęcić trochę czasu podczas dobierania go do reszty stroju jest pasek. Podpowiadamy, czym kierować się i na co zwrócić uwagę, aby wybrany pasek dobrze uzupełniał całą stylizację.

O popełnienie modowego faux-pas z paskiem do spodni w roli głównej jest nietrudno. Wszystko dlatego, że do właściwego dobrania tego elementu ubioru potrzebna jest wiedza z zakresu: rodzajów pasków, zasad dobierania kolorów i kwestii rozmiarów.

Najczęściej popełniane błędy podczas dobierania paska do spodni

Błędy w dobieraniu przez mężczyzn paska do spodni zdarzają się dosyć często. Do najczęstszych można zaliczyć:

niewłaściwe zestawienie kolorystyki paska z innymi elementami ubioru,

niewłaściwe zestawienie klamry paska z biżuterią,

zakładanie paska bez klamry w stylizacji formalnej,

w stylizacji formalnej, zakładanie zbyt krótkiego lub zbyt długiego paska,

dobieranie złego rodzaju paska do stopnia sformalizowania stroju.

Każdy stylowy mężczyzna powinien posiadać kilka rodzajów pasków do ubrań na różne okazje. Do eleganckich stylizacji poleca się klasyczne paski ze skóry naturalnej. Warto zwracać uwagę, aby tego rodzaju pasek nie był zbyt szeroki – najlepiej, aby nie był szerszy niż długość kciuka. Kolejny rodzaj pasków, które warto posiadać w szafie, to te wykonane z zamszu i nubuku. One z kolei sprawdzą się w mniej formalnych strojach np. na spotkania biznesowe. Przydatne są również paski z tkanin (co codziennych stylizacji) oraz plecione ze skóry (do swobodnych ubrań z nutą elegancji).

Jak dobierać pasek pod względem kolorystyki i rozmiaru?

W kwestii właściwego doboru koloru paska do reszty stroju i ewentualnych dodatków wystarczy znać podstawowe zasady ich łączenia. W kwestii eleganckich stylizacji najlepiej poruszać się w kolorach: czarnym, granatowym i brązowym. Jeśli chodzi o czarny garnitur, to do niego najlepiej pasują dodatki w tym samym kolorze. Inaczej jest w przypadku garniturów granatowych (różne odcienie). Do nich pasek do spodni, pasek do zegarka czy obuwie powinny być w kolorze brązowym. Uwagę należy też zwrócić na kolor klamry od paska i odpowiednie połączenie jej z noszoną biżuterią (wskazane połączenie tych samych odcieni).

Aby natomiast wybrać pasek w odpowiednim rozmiarze, trzeba sprawdzić swój obwód pasa i zestawić go z tabelą rozmiarową paska. Jeżeli z różnych względów nie ma takiej możliwości, to warto pamiętać, że pasek o odpowiedniej długości powinien być zapinany na środkową dziurkę.