Rude włosy przyciągają uwagę. Rozdwojone końcówki bardzo rzucają się w oczy, dlatego należy podcinać je co 2 miesiące. Do codziennej pielęgnacji można stosować szampony do rudych włosów, mgiełki z filtrem UV, odżywki oraz kosmetyki na bazie henny.

Kolor włosów zależy od rodzaju melaniny. Może ona występować w odcieniach czerwono-żółtych lub brązowo-czarnych. Jeżeli w organizmie przeważającą grupą pigmentów jest feomelanina, czyli płynna melanina, wtedy naturalnym kolorem włosów jest rudy. Im wyższe stężenie feomelaniny, tym bardziej ognista barwa kosmyków.

Pielęgnacja naturalnych rudych włosów – ochrona przed słońcem

Rude włosy wymagają szczególnej pielęgnacji, zwłaszcza latem. Feomelanina jest bardzo wrażliwa na działanie promieni słonecznych, dlatego znacznie szybciej ulega rozkładowi, co powoduje płowienie koloru. W łazience u właścicielek naturalnych rudych włosów nie może zabraknąć kosmetyków termoochronnych oraz mgiełek z filtrem UV. Latem rudzielce, o ile jest to możliwe, powinny unikać słońca, szczególnie około południa, kiedy promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze. W innym wypadku wystarczy założyć kapelusz lub inne nakrycie głowy.

Kosmetyki do rudych włosów

Niektóre linie kosmetyczne oferują produkty tylko do pielęgnacji ognistych, czerwonych odcieni. Szampony do rudych włosów zawierają w sobie pigmenty, które w delikatny sposób podkreślają naturalny odcień kosmyków. Przynajmniej raz w tygodniu należy nakładać głęboko odżywczą maskę lub odżywkę do włosów, np. z ekstraktem z czerwonej herbaty lub cynamonu.

Zobacz także

Odcień czerwieni można podkreślić, używając szamponu koloryzującego. Jest on delikatniejszy od tradycyjnej farby do włosów, ponieważ nie zawiera amoniaku. Kosmetyk delikatnie podkreśla kolor, nadaje głębi i blasku. Efekt zmywa się po około 4-8 myciach.

Kosmetyki do pielęgnacji rudych włosów farbowanych

Po koloryzacji najlepiej używać kosmetyków przeznaczonych do włosów farbowanych, np. z ekstraktem z granatu, orchidei czy olejkiem z winogron. Przedłużają one trwałość koloru i powodują, że jest on żywszy i bardziej lśniący. W pielęgnacji rudych włosów sprawdzają się także szampony na bazie henny. Ekstrakty roślinne zawarte w kosmetyku dodają blasku, nawilżają i przeciwdziałają wypadaniu włosów.

Po przefarbowaniu włosów na rudy należy przez przynajmniej 2 tygodnie unikać basenów z chlorowaną wodą. Ma ona negatywny wpływ na trwałość koloru i może powodować jego szybsze płowienie.