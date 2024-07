1 z 10

W piątek 26 lutego na sklepowych półkach pojawi się niezwykła kolekcja butów inspirowanych filmem animowanym "Alicja w Krainie Czarów" z 1951 roku. Limitowana seria brytyjskiej marki Irregular Choice powstała we współpracy z wytwórnią Walta Disneya. Na tych naprawdę niesamowitych butach znajdziemy charakterystyczne postaci z powieści Lewisa Carrolla: Alicję, Szalonego Kapelusznika oraz Kota z Cheshire. W linii dostępne są buty na wysokim i niskim obcasie; najtańszy model kosztować będzie ok. 720 zł, najdroższy - ok. 1500 zł. Zajrzyjcie do galerii i... oceńcie: nadają się do noszenia?

