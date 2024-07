W programie "Gwiazdy na dywaniku" tym razem Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków skrytykowali kreację Basi Kurdej-Szatan z konferencji "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Pamiętacie jak Basia walczyła właśnie z tą sukienką?

Joanna i Tomasz bardzo ostro ocenili sukienkę Basi. Horodyńska ostatecznie uznała, że Kurdej nie miała jeszcze nigdy dobrej stylizacji:



Jacyków: O kurde co za szatan! Ty to widziałaś?

Horodyńska: Widziałam to. Tam jest jedna historia, która mnie urzekła - boczki. W zależności jak się wygnie tak jej wystają. Sukienka jest tragiczna, jest tragiczna sama w sobie i na tą sylwetkę jest tragiczna. Wyrzuciła wszystkie mankamenty na wierzch - wystający brzuch, boczki, za duże ramiona. Do tego zjarane kudły, brokatowe pistol boots, kapelusz w ręku i te pierścienie!

Jacyków: A to niebrzydka jest kobieta. Czy ty ją widziałaś kiedyś tak ubraną, żeby nie przejść koło niej obojętnie?

Horodyńska: Nigdy, ona nigdy nie miała na sobie dobrej stylizacji. To jest ten typ który nigdy dobrze nie wygląda ale wszystkim się podoba. Polacy ją kochają.