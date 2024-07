1 z 6

Kristen Stewart, Kendall Jenner, Joanna Krupa

Włosy proste, wygładzone i odgarnięte na plecy to bardzo nowoczesna oraz stylowa fryzura na wielkie wyjście. Nic dziwnego, że gwiazdy pokochały look odsłaniający twarz (jednym z jej wariantów jest tzw. wet look) - taka fryzura podkreśla rysy twarzy, a jednocześnie jest bardzo delikatna i kobieca. Kristen Stewart, Kendall Jenner, Joanna Krupa - kto jeszcze pokochał to modne uczesanie?

Zobacz: Fryzura sezonu: niski, gładki kucyk! Zobacz, jak stworzyć fryzurę w stylu Margaret