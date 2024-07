Golenie głowy to jeden z radykalnych sposobów na zagęszczenie włosów. Często jest to jedyna opcja, jeżeli są one bardzo zniszczone zabiegami stylizacyjnymi, spalone farbowaniem, suche, słabe i łamliwe. Golenie to też jedna z metod walki z pogłębiającymi się zakolami.

Po całkowitym zgoleniu, włosy odrastają w tempie około 1-1,5 cm na miesiąc. Proces ten może być trudny, szczególnie dla kobiet. Po zlikwidowaniu fryzury warto stosować wcierki, masaże, peelingi i olejki, które przyspieszą jej odrost i polepszą kondycję nowych włosów.

Kiedy ogolić głowę i jak szybko odrastają włosy po zgoleniu lub obcięciu na kilka milimetrów?

Czas golenia głowy najlepiej zaplanować na cieplejsze miesiące. Efekt wyziębienia jest bardzo mocno odczuwalny, gdy temperatury na zewnątrz są niskie. Jeżeli dotychczas głowa była ochroniona „czapą” z włosów, może to być bardzo nieprzyjemne doświadczenie, dlatego warto zaopatrzyć się w chusteczki, czapki i kapelusze. Są one niezbędne również latem, żeby chronić delikatną skórę głowy przed poparzeniem słonecznym. Włoski ogolone na około 2 mm są sprężyste i miękkie jak aksamit, przez co trudno się powstrzymać od ciągłego ich dotykania. Dzięki temu głowa jest często masowana, co wpływa bardzo pozytywnie na ukrwienie skóry. Daje to bardzo pozytywny efekt w postaci szybszego wzrostu nowych włosów. Po około 4 tygodniach, na głowie powinny być już włosy o 1 cm dłuższe. Tracą one wówczas sztywność i zaczynają być miękkie w dotyku. Na skórze głowy pojawiać się będą kropeczki nowych cebulek, w zależności o naturalnego koloru włosów, będą one jasne lub ciemne. Nie należy się tym martwić. Odrastające kosmyki po około 3 miesiącach będą już poddawały się sile ciążenia i przestaną sterczeć na boki, fryzura przybierze kształt modnego uczesania w stylu pixie. Włosy odrastające po zgoleniu głowy prawie na zero są gęste, bardzo lśniące i mocne.

W ciągu roku można się spodziewać czupryny długości 10 a nawet 15 cm, złożonej z zupełnie nowych włosów.

Golenie włosów – sposób na zakola

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni cierpią często z powodu pojawiających się wraz z wiekiem zakoli. Linia włosów szczególnie na skroniach zaczyna się cofać i pojawiają się miejsca, w których widać wyraźnie przerzedzoną czuprynę. Ścinanie włosków tuż przy skórze, może przynieść bardzo dobry efekt. Należy pamiętać, by obcinać lub podgalać jedynie takie miejsca, które na co dzień można ukryć pod grzywką lub wiążąc kucyk.

Jak przyspieszyć porost włosów?

Po obcięciu czupryny na około 2 mm lub całkowitym ogoleniu włosów, skóra głowy jest wyeksponowana i bardziej wrażliwa na działanie słońca, dlatego w czasie pogodnych dni warto ją osłaniać. Zapobiegnie się w ten sposób poparzeniom słonecznym oraz przesuszaniu skóry i włosów. Stosowanie ziołowych wcierek, olejków (np. rozmarynowego czy rycynowego) do częstych masaży może przyspieszyć wzrost włosów. W celu wspomożenia całego procesu można również sięgnąć po doustne suplementy zawierające cynk, biotynę, drożdże (bogate w witaminy z grupy B), skrzyp polny i wapń lub pić herbatki ziołowe zawierające kompilację ziół, takich jak: pokrzywa, skrzyp polny oraz bratek. Nie należy jednak spodziewać się od razu spektakularnych rezultatów. Jeżeli włosy były bardzo zniszczone i często obciążane produktami do stylizacji, skóra głowy potrzebuje czasu na regenerację. Włosy na skroniach i tuż przy czole rosną wolniej od tych z tyłu i na czubku głowy. By wyrównać tę dysproporcję i uniknąć czupryny podobnej do ananasa, można lekko je przycinać.

Pielęgnacja bardzo krótkich włosów

Jeżeli włosy nie odrosły jeszcze na co najmniej 10 cm, należy uważać z maskami i odżywkami. Są przeznaczone do włosów, a nie na skórę głowy, dlatego tak silnie skoncentrowane preparaty mogą podrażnić delikatny naskórek. Na czas, gdy włosy są króciutkie, lepiej stosować olejek lub wcierkę.

Ogolenie głowy wiąże się nie tylko z chęcią zapuszczenia zdrowo wyglądającej czupryny, często jest to konsekwencja choroby, głębokich przeżyć, potrzeba rozpoczęcia nowego życia lub przeorganizowania własnego systemu wartości.