Uczesania w stylu boho są doskonałe na letnie festiwale muzyczne, na randkę, spacer po plaży jak i szykowne przyjęcia w ogrodzie czy na świeżym powietrzu.

Reklama

Fryzury boho idealnie sprawdzają się przy różnych okolicznościach.

Jak się czesać w stylu boho?

Fryzury w stylu boho pojawiają się coraz częściej na pokazach modowych. Ten sezon w inspiracjach boho zyska bardziej na elegancji i szykowności.

Zobacz także

1. Włosy rozpuszczone - najbardziej popularne fryzury w tym stylu to włosy rozpuszczone i lekko pofalowane. Jeśli chcesz uzyskać taką fryzurę wystarczy podkręcić włosy lokówką lub na noc nałożyć na same końcówki wałki do włosów.

W rozpuszczonych włosach mogą też gdzieniegdzie przebijać się cienkie warkoczyki. Pamiętaj jednak, że warkoczyków we włosach nie może być zbyt dużo i powinny być one cienkie. Uczesania w tym typie można przyozdobić ozdobami kwiatowymi wpinanymi we włosy, czy wiankami i opaskami.

2. Warkocze - są znakiem rozpoznawczym fryzur w stylu boho. Warkocze można zapleść np. na boku głowy i przyozdobić je kokardkami, czy chustami. Możesz też zrobić dwa warkocze po bokach głowy i spiąć razem tuż nad karkiem. Końcówki możesz związać strojnymi gumkami. Fryzura dodaje wizerunkowi oryginalności i uroku.

Warkocz w stylu boho – jak zrobić krok po kroku?

1. Na początku dokładnie rozczesz włosy. Najlepiej jakby były lekko skręcone, a jeśli nie są, podkręć końcówki lokówką bądź pójdź spać z wałkami na włosach.

2. Następnie podziel pasmo włosów na równe dwie części i zwiąż włosy z prawej strony. Po czym zacznij splatać włosy z lewej strony głowy w tzw. warkocze francuskie. Jeżeli chcesz przyozdobić fryzurę, w środek możesz wpleść kolorową tasiemkę. Włosy pleć do czasu, aż znajdziesz się przy karku i zepnij je klamrą by się nie rozplątały.

3. Zacznij zaplatać prawą część głowy. Gdy skończysz, puszczone włosy po obu stronach zwiąż gumką, najlepiej przy samej głowie i natapiruj kosmyk grzebieniem tuż przy niej.

4. Pod koniec możesz zdjąć klamry podtrzymujące warkocze, a pasmem spod kucyka owinąć gumkę na włosach, by nie było jej widać. Podepnij te włosy wsuwkami, by się lepiej trzymały.

5. Na sam koniec spryskaj włosy lakierem. Możesz też wpiąć w nie kokardę czy kwiatek.