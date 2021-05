Tak mieszka Maja Hyży! Gwiazda stawia na styl boho i efektowne dodatki

Maja Hyży w mediach społecznościowych pokazuje, co dzieje się w jej życiu prywatnym, a odkąd po raz kolejny została mamą - na jej Instagramie na stałe zagościła urocza Antonina. Przy okazji publikowania zdjęć piosenkarka pokazuje też swoje warszawskie mieszkanie. To bardzo stylowe wnętrza z elementami boho. Zobaczcie, jak mieszka Maja Hyży.

Maja Hyży we wnętrzach stawia na styl bogo i efektowne dodatki

Maja Hyży zainstaniała w mediach, kiedy razem ze swoim byłym już mężem, wystąpiła w 3. edycji programu "X-factor". Od tego czasu ich kariera zawodowa potoczyła się w ekspresowym tempie. Dziś Maja Hyży jest mamą trójki dzieci i po rozwodzie znalazła szczęście, u boku obecnego partnera, z którym planuje kupić nowy dom.

A jak wygląda obecne mieszkanie Mai Hyży? We wnętrzach dominuje drewno, czerwona cegła i stylowe dodatki. Z kolei pokój córki piosenkarki to istne królestwo urządzone w stylu boho...

Sami spójrzcie!

Aktualnie w salonie Mai Hyży królują zabawki jej córeczki, Antoniny.

W mieszkaniu nie mogło zabraknąć też rodzinnej galerii ze zdjęciami. W końcu Maja Hyży jest mamą trójki dzieci.

Na uwagę zasługuje też pokój małej Antoniny! Maja Hyży to wnętrze urządziła w stylu boho, który widać jest jej bardzo bliski. Drewno, beże i naturalne tkaniny - to one królują w pokoju dziewczynki.

Córeczka gwiazdy skończyła już 9. miesięcy.

Z kolei w łazience królują szarości. To dosyć ascetyczne wnętrze odbiega nieco stylem od pozostałych pomieszczeń i sprawia, że mieszkanie mai Hyży śmiało można określić jako eklektyczne.