Platynowy blond to odcień zimny, najlepszy dla osób o chłodnej tonacji urody. Najtrudniejszym elementem w farbowaniu włosów na platynowy blond jest uzyskanie odcienia bez żółtych i miedzianych refleksów.

Reklama

Farbowanie ciemnych włosów na platynowy blond

Decyzja o farbowaniu włosów na blond to poważny krok szczególnie dla osób o ciemnych włosach. Trzeba wiedzieć, że zmiana jest trwała i nie da się powrócić do naturalnego koloru włosa ponieważ podczas rozjaśniania ulegnie on utlenieniu. Naturalny kolor będą miały jedynie odrosty. Aby uzyskać platynowy blond na wcześniej zafarbowanych na ciemny kolor włosach należy najpierw poddać je zabiegowi dekoloryzacji, czyli zdejmowania koloru. Zabieg ten nie jest wskazany przy włosach suchych i nadmiernie zniszczonych. W przypadku naturalnych, brązowych lub czarnych włosów, aby móc uzyskać platynowy blond, najpierw należy je stopniowo rozjaśnić.

Platynowy blond – najczęściej popełniane błędy w farbowaniu włosów na blond

Ważne jest, aby podczas każdej koloryzacji włosów przestrzegać wskazówek zawartych w ulotce dołączonej do produktu. Oto kilka najczęściej popełnianych błędów, które mogą wpłynąć na uzyskanie efektu innego, niż oczekiwany:

niewykonanie próby uczuleniowej;

farbowanie włosów osłabionych, przesuszonych i zniszczonych, włosy takie są porowate, farba szybciej w nie wnika, ale też bardzo szybko się wypłukuje, poza tym utlenianie dodatkowo je osłabi;

samodzielne mieszanie różnych odcieni farb bez wiedzy chemicznej;

przygotowanie farby na długo przed koloryzacją, mieszankę należy zużyć od razu po przygotowaniu;

owijanie włosów farbowanych folią, farba potrzebuje tlenu (proces utleniania) dlatego owijanie głowy folią lub ręcznikiem nie jest wskazane.

O czym należy pamiętać podczas farbowania włosów na blond?

Podczas wybierania farby, np. w drogerii trzeba pamiętać, że kolor proponowany na zdjęciu niestety nie wyjdzie tak samo na włosach. Szczególnie wtedy, gdy rozjaśniane włosy były wcześniej farbowane i posiadają odrosty. Włosy naturalne łatwiej się utleniają i są zazwyczaj jaśniejsze od reszty włosów. Naturalne lub niefarbowane włosy mają różne odcienie. Najciemniejsze są przy nasadzie i ich kolor może się różnić na całej długości nawet o kilka tonów. Podczas nakładania farby należy pamiętać o tym, że im cieplej, tym szybciej farba zmienia kolor włosów. Dlatego rozjaśnianie rozpoczynamy od tyłu głowy, następnie boki a na samym końcu czubek głowy, który jest najcieplejszy. Farbowanie odrostów oraz włosów na całej długości w tym samym czasie spowoduje różnice w kolorze. Jeżeli farba będzie tyle samo czasu na włosach już rozjaśnionych, co na odrostach może dojść do zniszczenia i przesuszenia końcówek.

Wykorzystaj Wizaż24 kod rabatowy i kup nową farbę do włosów w kolorze platynowego blondu w atrakcyjnej cenie.

Zobacz także

Jak uniknąć żółtego odcienia podczas farbowania włosów na platynowy blond?

Podczas farbowania włosów na platynowy blond chcemy uniknąć żółtych lub rdzawych refleksów. Jest to szczególnie trudne, gdy naturalny kolor włosów jest ciepły lub włosy są ciemne. Dlatego po farbowaniu zalecana jest specjalna srebrna płukanka, która po kilu umyciach usunie niechcianą barwę. Jednak zawsze najlepszym sposobem na uzyskanie platynowego blondu jest udanie się do specjalisty, który nie zniszczy włosów i pomoże osiągnąć wymarzony kolor.

Zobacz także: jak uzyskać platynowy blond - szampon koloryzujący

Reklama